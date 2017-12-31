Haber: Esra Öztürk

Kurumlar arası basketbol turnuvası devam ediyor. Bolu Gençlik Merkezi müdürlüğü binası içerisinde yer alan salonda oynanan karşılaşmada Barilla ile Gençlik Merkezi takımları karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi takımı oynanan karşılaşmayı 51-34 kazanmayı başardı. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamada “Spor kenti Bolu da gençlerimizle yakaladığımız %100'e varan sporcu artışını emektarlarımızda da sürdürüyoruz. Spor, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği turnuvada ter döken tüm takımlara oynayacağı diğer maçlarında başarılar dilerim.” denildi.