Kuşlara özenenlerin sporu: Yamaç paraşütü

Haber: Birol Ertunç

Hava sporları ile ilgilenen bir grubun 1980'lerde geliştirdiği yamaç paraşütü bugün hafif hava aracı olarak kabul ediliyor. Temel prensibi serbest paraşütle yamaçtan koşarak havalanmaya dayanan yamaç paraşütü, özellikle paraşütün hafif yapısı nedeniyle dik tepelere dahi ulaşılarak uçmaya olanak tanıyor. Ülkemiz dik yamaçları ve inişte görebileceğiniz muhteşem manzaraları ile yamaç paraşütü yapmak için oldukça uygun bir coğrafyada yer alıyor. Yeterli yükselti, uygun hava koşulları, iniş ve kalkış pisti gibi önemli detayların gözetildiği spor için en elverişli alanlar ise Fethiye-Babadağ, Denizli-Pamukkale, Denizli-Çameli, Kayseri-Aladağ, Eskişehirİnönü Tepesi, Bolu-Abant, Isparta Eğirdir, Kayseri-Ali Dağı, Ankara-Gölbaşı, Antalya- Aksu şeklinde sıralanıyor.