Haber: Esra Öztürk

İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlar Arası Futbol Turnuvasında geri sayım başladı. Fikstür belli oldu. 27 Mart’ta başlayacak olan turnuvada grup maçları 31 Mart’ta tamamlanacak. Turnuvada Abant Yurdu, Gerede Yurdu, Mudurnu Yurdu, Seben İBMYO Yurdu ve Tokadi Hayrettin Yurdu takımları yer alacak.

Abant Yurdu’nda şampiyon Haddini Bilbao

Diğer taraftan Abant Yurdunda 8 takımın katıldığı futbol turnuvasında Haddini Bilbao birinci, Hakuna Matata ikinci, Los Galacticos üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.