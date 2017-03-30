Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Sentetik Çim Sahada 27 Mart tarihinde oynanan maçlarla başlayan turnuva bugün oynanacak olan 2 maçla birlikte tamamlanacak. Her yıl 81 ilde düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaşan takıma kupa verilecek. Şampiyon Bolu ilini bölgeler arası turnuvada temsil edecek. 5 oyuncu değişikliğinin yapılabildiği ve 90 dakika olarak oynanan maçlarda ilk 3 günde alınan sonuçlar şu şekilde:

Abant Yurdu 12 – Mudurnu HMA Yurdu 1

Gerede Yurdu 0 – Tokadi Hayrettin 4

Seben İBMYO 1 – Tokadi Hayrettin 11

Abant Yurdu 6 – Gerede Yurdu 0

Abant Yurdu 5 – Mudurnu HMA Yurdu 0

Gerede Yurdu 4 – Seben İBMYO 1