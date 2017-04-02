Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Sentetik Çim Sahada 27 Mart tarihinde oynanan maçlarla başlayan turnuva Cuma günü oynanan tek maçla birlikte tamamlandı. Son maçta Gerede Yurdu, Seben İBMYO Yurdu 5-1 yendi. Tokadi Hayrettin Yurdu-Mudurnu HMA Yurdu maçı ise Mudurnu ekibi maça çıkmadığı için oynanmadı. Bu maçı hükmen 3-0 kazanan Tokadi Hayrettin Yurdu Bolu ili şampiyonu olarak ilimizi bölge maçlarında temsil etmeye hak kazandı. Her yıl 81 ilde düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaşan Tokadi Hayrettin takımına düzenlenen törenle kupa verildi. Kupa töreni sonunda açıklama yapan KYK Tokadi Hayrettin Yurdu Müdürü Metin Vural” Güçlü Türkiye İçin! Güçlü Gençlik! sloganıyla çıktığımız Büyük Türkiye yolunda Kyk Yurtları arasında yapılan futbol turnuvasında Tokadi Hayrettin Yurdumuz şampiyon oldu. Büyük hedeflere güçlü gençlikle varacağız inşallah.” dedi.

Oynanan tüm maçlarda ise şu sonuçlar alındı.

Abant Yurdu 12 – Mudurnu HMA Yurdu 1

Gerede Yurdu 0 – Tokadi Hayrettin 4

Seben İBMYO 1 – Tokadi Hayrettin 11

Abant Yurdu 6 – Gerede Yurdu 0

Abant Yurdu 5 – Mudurnu HMA Yurdu 0

Gerede Yurdu 4 – Seben İBMYO 1

Tokadi Hayrettin 2 – Abant Yurdu 1

Seben Yurdu 3 – Mudurnu HMA Yurdu 5

Gerede Yurdu 5 – Seben İBMYO Yurdu 1

Tokadi Hayreddin 3 – Mudurnu HMA Yurdu 0 (Hükmen)