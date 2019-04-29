KYK’lı öğrencilerden futbol turnuvası

Haber: Gönül Olutürk

Gerede Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü öğrencileri Şehit İlhan Sezer futbol turnuvası düzenleyerek açılış maçını tören ile yaptılar. Börü Sk, Tiyatro Seyir, Haddini Bilbao, Fc Storm, SSK Moskova, Hamsi Sk, Amputeler ve The İmamlar isimli takımlardan oluşan KYK turnuvası ilk maçını Haddini Bilbao ve SSK Moskova arasında yaptı. Yoğun katılımın sağlandığı 2019 yılı ikinci futbol turnuvasının 02 Mayıs 2019 Perşembe günü gerçekleştirilecek final maçının ardından kupa töreni ile sona ereceği belirtildi.