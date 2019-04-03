“Lafla şampiyon olunmaz”

Haber: Gökhan Aksoy

Ligin 27.haftasında Gençlerbirliği sahasında Boluspor ile 1 – 1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı. bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez maçın ardından yaptığı açıklamalarda “Lafla, konuşarak şampiyon olunmaz. Şampiyonluk için mücadele etmeniz, acı çekmeniz lazım” ifadelerine yer verdi.

“MÜCADELE EDERSEK KAZANABİLİRİZ”

İkinci yarıda eksik oynadıklarını belirten İbrahim Üzülmez, "Özellikle ikinci yarıda eksik kaldıktan sonra oyuncularım çok iyi mücadele etti. Çok şampiyonluk yaşamış biri olarak söylüyorum: Lafla, konuşarak şampiyon olunmaz. Şampiyonluk için mücadele etmeniz, acı çekmeniz lazım. Maçtan sonra çok eksik ve cezalımız olacak. Giresunspor ile deplasmanda oynayacağız. O maçta da ancak mücadele edersek kazanabiliriz” dedi.

“RAHAT KARAR VERMEDİ”

Maçın hakemi Çağdaş Altay'ın kararlarına da değerlendiren Üzülmez, "Kırmızı kartlarda çok rahattı. Ancak penaltı pozisyonlarında bu kadar rahat karar vermedi. Şampiyonluğa oynayan bir takımın maçına daha tecrübeli hakemler atanabilir. Ama biz bunlara bakmadan çalışacağız ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz" iİfadelerini kullandı.