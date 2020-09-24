“Lefter'in son takımı Boluspor”

Haber: Aysun Beykoz

Rıdvan Ertanı: Lefter, Bolu’da şimdi Koyunlu Mobilya’nın bulunduğu binanın yanındaki uzun apartmanın en üst katında oturuyordu. (Tabaklar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 7)

Ayhan Sabit Tüzün anlatıyor:

“O zamanlar Boluspor’un başkanı Kamil Bilgihan’dı, evliydi ama bir Rum sevgilisi de vardı. O kadının adı Nesrin Asuman’dı ve Lefter’in akrabası ya da çok yakın arkadaşıydı. Şimdi kızıyla birlikte Atina’da yaşıyor. Lefter onun sayesinde Boluspor’a geldi. Lefter belki davulla zurnayla karşılanmadı ama Bolu’da çok iyi ağırlandı. Herkes mutluluktan dört köşe olmuştu. Ona Mudurnu Caddesi’nde bir ev kiralandı. Sürücü ehliyeti alacaktı ama diploması yoktu. Eşimin de görevli olduğu Sakarya İlkokulu’nda diploma sınavına girdi, ona ehliyetini biz aldık. Ama gerçekten dedikleri gibi, ‘ver Lefter’e yaz deftere’, öyle bir futbolcuydu. Tatlı insandı. Müteşekkiriz. Allah rahmet eylesin. Hiç unutmam, 12 Kasım 1967 tarihinde oynanan Boluspor – Trabzonspor maçının 2. devresinde Lefter oyuna girdi. Trabzonsporlu futbolcular Lefter topu ayağına aldığında adeta ondan kaçıyorlardı. O maçı 1-0 kazanmıştık.”

GARİPOĞLU: HOCA OLARAK GELDİ AMA OYNAMAK İSTEDİ

“Kamil Bilgihan madenciydi, zengindi, ayrıca uyanık bir yöneticiydi. Lefter’le çok iyi anlaşıyorlardı. Bolu’nun belki de yarısı Fenerbahçelidir. Dolayısıyla Lefter’in gelişi hem şehirde, hem de kulüpte bir hava yaratmıştı. Sakarya İlkokulu’nda toplu imtihana girdi. Öğretmen kopya verdi. Kendisi oynamak istediği için lisansı çıkarıldı. Yoksa o sporcu olarak transfer edilmemişti. Hatta ben bunu yadırgadım. Kamil Abi ne yapıyorsun, adam kenara çekilmiş, emekliye ayrılmış, burada sahaya sürüyorsunuz dedim. Ama 1-2 maçta güzel de oynadı. Lefter’den önce Galatasaraylı Naci Özkaya takımın başındaydı. Arkadaşlarımız Fenerbahçeli Naci Erdem’i getireceklerine bir karışıklık sonucu ‘Sarı Naci’yi getirmişlerdi. Naci’nin ardından Lefter bir rüzgar yarattı. Sonra Galip Türkkan takımın başına getirildi, Boluspor’u şampiyonluğa hazırlayan kadroyu kurdu ama yarım devre dayanabildi. Ondan sonra da Günaydın Özyurt geldi ve Boluspor’u 1. Lig’e çıkarttı. O da takımı psikolojik yönden tamamlamıştır. Yani Boluspor’u Lefter şampiyon yapmıştır diyemeyiz. Lefter’in gidişi, gelişi gibi değildi. Ne demek istediğimi anladınız galiba. Ama problemli bir şekilde gitmedi. Başkan Kamil Bilgihan’la arası iyiydi. Kamil Bey kırgınlık yaratmadan mukaveleyi bitirdi.”

Lefter: “Bu yılki kadromuz çok genç fakat geleceğe umutla baktığım usta futbolcular var. Önümüzdeki yıl bu futbolcular ortalığa duman atacağız.”

‘BU SENİN HAKKIN DEDİ, KAPTANLIĞI REDDETTİ’

Lefter’in teknik direktörlüğü döneminde Boluspor’da takım kaptanlığı da yapan oyuncusu İbrahim Çelik, Bolu Gündem gazetesine kaptanlık pazubandını hocasından nasıl aldığını şöyle anlatıyor: “Lefter çok dürüst bir insandı. Kendisinin de oynayacağı bir maçtan önce soyunma odasında geldi, kaptanlık bandını benim koluma taktı. Ben saygımdan dolayı ‘sizin bulunduğunuz yerde takım kaptanlığı yapamam’ dedimse de, ısrar etti. ‘Sen buralısın, buranın çocuğusun, sen kaptan çıkacaksın’ diyerek beni ikna etti. Benim kendisiyle ilişkim çok iyiydi. Bir gün bana ‘sen nerede tıraş oluyorsun’, diye sordu. Ben de berber Fadıl’a gittiğimi söyledim. Lefter o günden sonra, Bolu’da kaldığı sürece hep berber Fadıl’a tıraş olmuştur.” Bir maçta penaltı kazanmıştık. Lefter’e sorduk, ‘Rıdvan atsın’ dedi. Ben vurdum, top direğe çarptı. Kulübeden sinirle fırlamış, saha kenarındaki pistte bulunan üç adım kumuna düşmüş, boynu tutulmuş. Ertesi gün ‘hep senin yüzünden oldu’ diyor. Ben de kendisine ‘hocam kaçar penaltı, her penaltı gol olacak diye bir şey yok ki’ dedim. ‘Ya bırak hadi yürü git idmana hadi’, dedi. Boluspor’da bir simgeydi. Çok büyük katkı verdi. Onunla çalışmak şanstı. Zaten Orhan Ayhan’la röportajında ‘Boluspor formasını giydiğim dönemi hiç unutmam’ demişti. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki cenaze merasiminde tribünlerde Boluspor atkısı açıldığını görünce duygulandım, inanın ağladım. Fenerbahçe camiasına helal olsun. İsmine yakışan bir merasim yaptılar. Her insana yapmazlar.”

LEFTER’İN BOLUSPOR KARİYERİNDEN SAYILAR

Lefter Küçükandonyadis Boluspor formasını giydiği 1967-68 sezonunda 10 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti. Bu golleri ilk 11’de sahaya çıktığı tek maç olan Adana Demirspor’a attı. Boluspor’un başına geçtiğinde önceki sezondan kalma 5 maç deplasmanda oynama cezasını kucağında bulmuştu. Buna rağmen o maçları yenilgisiz atlattı. İlk kez 12. haftada oynanan Trabzonspor maçında teknik direktör ceketini soydu, formasını giydi ve Hüseyin Mevlüt’ün yerine oyuna girdi. Son maçı ise 38. haftada oynanan Kütahyaspor maçıydı. 16 Haziran 1968 tarihinde oynanan ve Kütahya’nın 2-1 kazandığı maçta Lefter, Barış Ertan’ı çıkartıp kendisini oyuna almıştı. Sezonu 38 maçta 17 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 5. sırada bitiren Boluspor, 1. Lig’e (bugünkü adı Süper Lig) yükselemedi. Ancak 16 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ekibi oldu. Lefter önceki sezon 12. sıradan aldığı takımı 5.liğe taşıdı. Boluspor Lefter’den sonraki sezonu 2., ondan sonraki sezonu da şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e yükselmeyi başardı.