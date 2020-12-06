

Haber: C.Kutay Aykan

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 15 günde 5 karşılaşma oynadıklarını vurguladı. Sakat futbolcular ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncular dahil eksik bir kadro ile mücadele verdiklerinin altını çizen Şengül, çok yoğun bir maç programıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Eskişehirspor karşısında ilk yarıda çok da iyi oynamadıklarını ifade eden Şengül, "Ciddi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Gol bulmakta geciktik ve rakibin direnci arttı. İkinci yarıda golü bulup maçı lehimize çevirmesini bildik. Önümüzde Keçiörengücü ve Adana Demirspor maçları var. Bugünkü galibiyet önümüzdeki maçlar için artı bir motivasyon sağladı. İyi bir takımız, daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.