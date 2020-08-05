LGS Şampiyonu Sporcudan Ziyaret

Haber: Volkan Yılmaz

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu'nun gururu olan satranç sporcusu Efe Metehan'ın şampiyonluk hikayesini bizzat kendisinden dinleyerek ilimizi gururlandırdığı ve sporla beraber bunları başarabildiği için teşekkürlerini iletti. Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

100'E YAKIN BAŞARI

2006 yılında Bolu'da doğdu. 3 yaşında satranç oynamaya başlayan Efe Metehan, 2010 yılında resmi turnuvalara girerek il çapında başarılar elde etti. 7 yaşına geldiğinde Türkiye Satranç Federasyonu’nun düzenlediği 2013 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında milli takım havuzuna seçildi ve aynı yıl Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında 7 yaş genel kategorisinde Avrupa 3'üncüsü oldu. 2015 yılında Konya’da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında 9 yaş genelde Avrupa 3'üncüsü oldu. 2018 yılında Türkiye Satranç Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında 12 genel kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. 2019 yılında Türkiye Satranç Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonasında 13 genel kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu. 2020 yılında milli takıma seçilen Efe Metehan bu başarıların yanında 100’e yakın kupa, plaket ve madalya aldı.

SATRANCIN FAYDASINI GÖRDÜ

İlkokulu 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulunda okuyan Efe Metehan 5, 6, 7 ve 8. sınıf eğitimlerini özel bir ortaokulda tamamladı. Efe Metehan bu sene yapılan ve yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin girdiği 2020 LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak ve 500 tam puan alarak Türkiye 1'incisi oldu. Bu başarısını planlı bir çalışmaya borçlu olduğunu söyleyen Efe Metehan bu süreçte okulunun sanki okul devam ediyormuş gibi hiç bir aksaklık olmadan uzaktan eğitimle çok güzel bir şekilde yaptığını ve Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu tüm örnek soruları öğretmenleri ile derslerde çözdüğünü söyledi planlı olmasının ona satranç oynamaya vakit ayırdığını ve sıkılmadan bu süreci atlattığını söyledi. Satranç sporu yapmasının LGS sınavında faydasını gördüğünü söyleyen Efe Metehan bu güne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçmayan ailesine ve emeği geçen tüm öğretmenlerine teşekkür etti.