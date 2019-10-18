Lider 2’de 2 Peşinde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk parolasıyla giren Bolu’nun Sultanları ilk haftada Anadolu Üniversitesi’ni 3-0 gibi net bir skorla yendikten sonra gözünü İstanbul deplasmanına çevirdi. Ekibimiz 2.hafta mücadelesinde 20 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu’nda Büyükçekmece Voleybol Akademi takımıyla karşılaşacak. Sultanlar bu maçı da alarak liderliğini sürdürmek istiyor. Grupta haftanın programı şöyle:

2. Hafta

20 Ekim Pazar

13.00: Anadolu Üniversitesi-Göztepe

14.00: Büyükçekmece V.A.-Bolu Belediyespor

14.00: Çanakkale Belediye-Karşıyaka

14.00: İzmir BŞB-M.Erdem Marmara Akademi

16.00: Edremit Bld.Altınoluk-Kale 1957 Spor

18.30: Küçükyalı Y.Spor-Sarıyer Belediye