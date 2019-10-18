Lider 2’de 2 Peşinde

Haber: Erdal Tanrıverdi
Lige şampiyonluk parolasıyla giren Bolu’nun Sultanları ilk haftada Anadolu Üniversitesi’ni 3-0 gibi net bir skorla yendikten sonra gözünü İstanbul deplasmanına çevirdi. Ekibimiz 2.hafta mücadelesinde 20 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu’nda Büyükçekmece Voleybol Akademi takımıyla karşılaşacak. Sultanlar bu maçı da alarak liderliğini sürdürmek istiyor. Grupta haftanın programı şöyle:
2. Hafta
20 Ekim Pazar
13.00: Anadolu Üniversitesi-Göztepe
14.00: Büyükçekmece V.A.-Bolu Belediyespor
14.00: Çanakkale Belediye-Karşıyaka
14.00: İzmir BŞB-M.Erdem Marmara Akademi
16.00: Edremit Bld.Altınoluk-Kale 1957 Spor
18.30: Küçükyalı Y.Spor-Sarıyer Belediye