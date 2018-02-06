Haber: Esra Öztürk

Lider Ümraniyespor ligin 20. Haftasında evinde Adanaspor’u ağırladı. İlk yarıda iki takımda etkisiz bir futbol oynadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Ev sahibi ekip aradığı golü Andreas Vasilogiannis'le buldu. Yunan futbolcui 76. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken bu sezonki 4. golünü kaydetti. Ümraniyespor, bu galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltirken Adanaspor haftayı 27 puanla kapattı. Lider ayrıca üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Bulut Kaya, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Dk. 90+2 Tarık Tekdal), Cleyton (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş (Dk. 78 Serdar Özbayraktar), Rangelov

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Emre Can Coşkun, Didi, Renan Diniz (Dk. 81 Gökhan Süzen), Bekir Yılmaz, Tevfik Altındağ, Digao (Dk. 66 Uche Kalu), Roni, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 82 Abdulaziz Solmaz), Bahattin Köse

Gol: Dk. 76 Vasilogiannis (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Emre Can Coşkun, Dk. 33 Tevfik Altındağ, Dk. 45+1 Roni, Dk. 82 Bekir Yılmaz (Adanaspor), Dk. 64 Emircan Altıntaş, Dk. 69 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)