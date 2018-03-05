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05 Mart 2018 Pazartesi
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    • Lider bir puanla ayrıldı

    Spor Toto 1.Lig’de 25. haftada Samsunspor evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

    05 Mart 2018 Pazartesi 08:20
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    Lider bir puanla ayrıldı

    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1.Lig'de 25. hafta Karadeniz derbisine sahne oldu. Haftaya lider giren Çaykur Rizespor, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşma boyunca iki takım da net pozisyonlar bulmakta zorluk yaşarken, Samsunspor'un kaleyi bulan 3 şutu, Rizespor'un ise kaleyi bulan 1 şutu vardı. Bu sonucun ardından Rizespor üst üste 2. beraberliğini alarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 46 puanla liderliğini sürdürdü. 29 puanlı Samsunspor'un galibiyet hasreti ise 4 maça yükseldi. Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Rizespor evinde Gaziantepspor'u konuk edecekken, Samsunspor ise evinde Elazığspor'u konuk edecek.

    Stad: 19 Mayıs

    Hakemler: Serkan Çınar Türkiye İbrahim Çağlar Uyarcan Türkiye Mehmet Salih Mazlum

    Samsunspor: Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe(Dk.21 Ufuk Budak), Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin(Dk.58 JonathanAyite), GeorgiosSamaras, Göksu Türkdoğan, Muhammet Beşir(Dk.69 Kenan Karışık)

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, MauricioRamos, Mehmet Uslu, Koray Altınay(Dk.72 Galip Güzel), Orhan Ovacıklı, Robin Yalçın, Recep Niyaz, MarwaneSaadane, Süleyman Koç(Dk.82 Özgür Çek), Samu, Vedat Muriqi(Dk.59 Oğulcan Çağlayan)

    Sarı kartlar: MarwaneSaadane, Koray Altınay (Rize), Göksu Türkdoğan, Ahmet Burak Solakel(Samsun)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    3.dakikada Recep Niyaz ile başlayan Çaykur Rizespor atağında kaleye gönderilen top savunmaya çarpıp kornere gitti.

    18.dakikada ceza sahasına giren Muhammet'in yandan şutu auta çıktı.

    26.dakikada Samsunspor’un organize gelişen atağında Ahmet Burak’ın ortası kalecide kaldı.

    39.dakikada Samsunspor’un ani gelişen atağında Muhammet Beşir ceza sahası içinde kaleyi karşısına alacak şekilde topu sürdü. Şutu savunmadan döndü.

    44.dakikada ceza sahasına gelen ortaya yükselen Saadne'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

    51.dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Vedat'ın sert şutu direğin üstünden auta çıktı.

    60. dakikada Oğuz'un ortasına iyi yükselen Muhammet'in kafası direğin solundan auta çıktı.

    64.dakikadaÇaykur Rizespor’un kullandığı faul sonrası gelişen atakta top direkten döndü.

    65.dakikada Recep'in kullandığı serbest vuruşta Oğulcan'ın kafa şutu direkten döndü.

    70.dakikada Kenan'ın ara pasında ceza sahasına giren Ufuk'un şutu direğin sağından auta çıktı.

    84.dakikada ceza sahasına gelen ortaya düzgün vuran Galip'in şutu, az farkla dışarı çıktı.

    86.dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruş, az farkla üstten auta gitti.

    88.dakikadaSamsunspor’da Ahmet Burak sarı kart gördü.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.Lig’de, 25., Haftada

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