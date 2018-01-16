Haber: Gönül Olutürk

TFF Gelişim U – 16 Ligi 3. Grupta mücadele eden Boluspor ligin 16.haftasında sahasında Samsunspor’u konuk etti. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2 sahada oynanan mücadeleyi Boluspor takımı 3-1 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren 3 golü de Erdem Can kaydetti. Samsunspor’un tek golünü ise 80.dakikada Mıhrac Doğukan kaydetti. Boluspor takımı bu galibiyetle puanını 28’e çıkararak liderliğini korudu. Samsunspor ise 23 puanla 5.sırada yer alıyor. Boluspor 17.haftada Osmanlıspor Futbol Kulübüne konuk olurken, Smasunspor ise sahasında Atiker Konyaspor2u konuk edecek

Hakemler: Savaş Sarıcan, Umut Ertemel, Hüseyin Alp Burçay Yetiş

Boluspor U – 16: **Oğuz Kaan, ** Fatih, ** Canberk, ** Tunahan Çağrı Zengin, **Tunahan Şubaşı, Muhammet Revana, *** Abdülsamet, ** Erkan, ** Semih, ** Melih, *** Oğuz

Samsunspor U – 16: ** Akın, ** Yağızcan, ** Atakan, ** Şuayip , ** Yiğitalp, ** Kadircan, Goller: 21.dk – 57.dk. 79.dk Erdem Can( Boluspor), 80.dk Mıhrac Doğukan( Samsunspor)