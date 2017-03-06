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06 Mart 2017 Pazartesi
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    Türkiye U-21 liginde Lider Boluspor evinde Eskişehirspor’u konuk ettiği maçta rakibini tek golle geçerek zirvedeki yerini korudu: 1-0

    06 Mart 2017 Pazartesi 11:46
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    Lider Es’ti geçti !

    Haber: Esra Öztürk

    Karaçayır çim sahada Fatih Ateş idaresinde mücadele eden kırmızı beyazlılarda, ilk yarı karşılıklı ataklarla başladı. İlk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı ilk devre başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan kırmızı beyazlı ekibimiz rakibi baskı altına aldı.60. dakikada penaltı kazanan ekibimiz penaltı atışından yararlanamadı. Ataklarını sıklaştıran Boluspor aradığı golü ikinci yarıda oyuna giren Yusuf Kerçin’in ayağından 67. dakikada buldu 1-0.Oyunda ikinci yarıda sertlikler yaşanırken sarı kartlar adeta havada uçuştu. Boluspor’da 5 oyuncumuz sarı kart görürken konuk ekipte bu sayı 2’de kaldı. Maçın 75. dakikasında konuk ekipte ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan  Alperen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçta  skoru korumayı bilen  Boluspor maçtan 1-0 üstünlükle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Ekibimiz 24. Haftada deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

    Saha: Karayaçayır Çim Saha

    Hakemler: Emrah Asil Büyükyıldırım, Mehmet Dura, Mehmet Sepetci, Mücahit Karakurt

    Boluspor U 21: Sabri Can, Kaan, Umut Meraş, Doğukan, Necati, Muhammed,  Burak, Oğuzhan, Kutay, Mücahit, Mutlu

    Eskişehirspor U21: Metehan, Batuhan, Mustafa, Mevlüt, Kaan Kaydırak, Ulaş, Alperen, İlkay, Kaan Gül, Furgan, Ömer Faruk

    Gol: Dk. 67 Yusuf Kerçin (Boluspor)

    Sarı Kartlar: Emre, Necati, Mutlu, Umut Meraş, Doğukan(Boluspor) Mevlüt, İlkay (Eskişehirspor)

     

     

     

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    Anahtar Kelimeler: Türkiye, U-21, Liginde, Lider, Boluspor

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