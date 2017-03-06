Haber: Esra Öztürk

Karaçayır çim sahada Fatih Ateş idaresinde mücadele eden kırmızı beyazlılarda, ilk yarı karşılıklı ataklarla başladı. İlk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı ilk devre başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan kırmızı beyazlı ekibimiz rakibi baskı altına aldı.60. dakikada penaltı kazanan ekibimiz penaltı atışından yararlanamadı. Ataklarını sıklaştıran Boluspor aradığı golü ikinci yarıda oyuna giren Yusuf Kerçin’in ayağından 67. dakikada buldu 1-0.Oyunda ikinci yarıda sertlikler yaşanırken sarı kartlar adeta havada uçuştu. Boluspor’da 5 oyuncumuz sarı kart görürken konuk ekipte bu sayı 2’de kaldı. Maçın 75. dakikasında konuk ekipte ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Alperen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçta skoru korumayı bilen Boluspor maçtan 1-0 üstünlükle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Ekibimiz 24. Haftada deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

Saha: Karayaçayır Çim Saha

Hakemler: Emrah Asil Büyükyıldırım, Mehmet Dura, Mehmet Sepetci, Mücahit Karakurt

Boluspor U 21: Sabri Can, Kaan, Umut Meraş, Doğukan, Necati, Muhammed, Burak, Oğuzhan, Kutay, Mücahit, Mutlu

Eskişehirspor U21: Metehan, Batuhan, Mustafa, Mevlüt, Kaan Kaydırak, Ulaş, Alperen, İlkay, Kaan Gül, Furgan, Ömer Faruk

Gol: Dk. 67 Yusuf Kerçin (Boluspor)

Sarı Kartlar: Emre, Necati, Mutlu, Umut Meraş, Doğukan(Boluspor) Mevlüt, İlkay (Eskişehirspor)