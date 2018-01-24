Haber: Gönül Olutürk

Geredespor, Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Lig Play Off Grubu 1.haftasında Elvan İnşaat Kızıkspor ile mücadele etti. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Geredespor 5-1 kazandı. Geredespor’un galibiyet gollerini Alper (2), Metehan Erhan (2) ve Oğuzhan kaydetti. Elvan İnşaat Kızıkspor’un tek golünü 45.dakikada Zülfikar kaydetti. Maçın 83.dakikasında Geredespor’lu Fatih ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu galibiyetle hanesine 3 puan yazdıran Geredespor, 3 puanla liderlik koltuğuna yerleşirken Elvan İnşaat Kızıkspor ise 0 puanla 5.sırada yer alıyor. Geredespor, ligin 2.haftasında Göynük Belediyespor ile karşılaşırken, Elvan İnşaat Kızıkspor ise Karacasu 2011 ile karşılaşacak.

Hakemler: Can Durgut, Hakan Erkan, Koray Doğansoy

Geredespor ilk 11: ** Metehan Erkoç, ** Oktay, ** Eyüp, ** Can Ata, ** Muhammet Can, ** Atakan, ** Burak, ** Fatih, ** Alper, ** Metehan Erhan, ** Atakan

Elvan İnşaat Kızıkspor ilk 11: ** Erhan, ** Erkan, ** Kaan, ** Zülfikar, ** Ahmet, ** Erdinç, ** Fuat, ** Burak M, ** Eren, ** Emre, ** Sefa

Goller: 10. Dk – 68. Dk Alper, 41. Dk – 90+1. Dk Metehan Erhan, 90+3. Dk Oğuzhan ( Geredespor), 45. Dk Zülfikar ( Elvan İnşaat Kzıkspor)

Kırmızı Kart: 83. Dk Fatih ( Geredespor)