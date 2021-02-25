Lider Giresunspor durdurulamıyor

Haber: Ceylan Beykoz
Bu sezon Spor Toto 1.Lig'e damga vuran Giresunspor, 23. haftada Adanaspor'a konuk oldu.
Karadeniz ekibi 15. dakikada Hüsamettin Tut, 33. dakikada Michał Nalepa, 52. dakikada Ibrahima Balde ve 90+2'de Sergen Piçinciol'un attığı gollerle Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Adanaspor'un Boşnak kalecisi Goran Karacic, kurtarış yaparken fenalaşıp kendini yere bıraktı. Saha kenarında bekleyen sağlık ekibi, hemen ambulans ile sahaya girerek Karacic'i sedyeyle ambulansa bindirdi. Karacic’in tansiyonunun düştüğü öğrenilirken genç kaleci hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Goran Karacic'in yerine kaleye Burak Çapkınoğlu geçti.
Bu sonuçla galibiyet serisini 12 maça çıkaran Giresunspor 53 puanla liderliğini sürdürdü. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Adanaspor ise 26 puanda kaldı.