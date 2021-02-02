Lider Giresunspor farklı kazandı

Haber: C. Kutay Aykan

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 28. dakikada Eren Tozlu, 44'te Sergen Piçinciol, 49. dakikada Balde ve 66. dakikada Junior kaydetti.

Maçın 74. dakikasında ev sahibi takımdan Simon Zenke kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından lider Giresunspor puanını 41'e yükseltti. Menemenspor ise 19 puanda kaldı.

Ligde üst üste 8. galibiyetini alan Giresunspor, yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı.

Kalesinde son golü İzmir deplasmanında Altay karşısında 82. dakikada gören Giresunspor, o müsabakanın ardından üst üste 8. maçta da kalesini gole kapattı. Karadeniz temsilcisi 728 dakikadır gol yemiyor.

Bu sezon en farklı galibiyetini alan Giresunspor, 4 gol attığı bir diğer karşılaşmada Adanaspor'u 4-3 mağlup etmişti.

Menemenspor: 0 - Giresunspor: 4

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Furkan Ürün

Menemenspor: Fatih Demirlek, Yusuf Talum, Rıdvan Koçak, Domgjonas, Emre Batuhan Adıgüzel, Mohamed (Dk. 46 Zenke), Tayfun Aydoğan (Dk 62 Bekir Can Sönmez), Adamu (Dk. 73 Okan Yılmaz), Şeref Özcan (Dk. 59 Mehmet Aytemiz), Tidjani (Dk. 46 Alaattin Hamza Ok), Akanbi

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Sadi Karaduman, Hüsamettin Tut, Serginho (Dk. 75 Milinkovic), Mehmet Taş (Dk. 81 Kerem Kalafat), Erol Can Akdağ, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 62 Traore), Eren Tozlu (Dk. 46 Uzodimma), Balde (Dk. 81 Muhammed Ertürk)

Goller: Dk. 28 Eren Tozlu, Dk. 44 Sergen Piçinciol, Dk. 49 Balde, Dk. 66 Serginho (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Zenke (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Domgjonas, Dk. 30 Tidjani, Dk. 33 Yusuf Talum, Dk. 46 Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Dk. 90+3 Hayrullah Bilazer (Giresunspor)