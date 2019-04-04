Lider kayıpsız devam ediyor

Haber: Gökhan Aksoy

Spor Toto Gelişim U 19 Ligi Elit B Grubunda mücadele eden Boluspor, 27.haftada sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni konuk etti. Mücadele 3 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’da Bolu Karaçayır Spor Tesislerinde oynandı. Bolu’da oynanan mücadeleden temsilcimiz 3 – 1 galip ayrılan taraf oldu. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 40. Dakika Bahadır A. Yağız, 64. Dakika Mert Can Bilaloğlu, 90+2. Dakika Ege Güren kaydetti. Başkent ekibi Gençlerbirliği’nin tek golü ise 26.dakikada Ahmet Arda Tuzcu’dan geldi. Kırmızı beyazlı ekip evinde aldığı galibiyetin ardından puanını 63’e çıkararak liderliğini korurken, Gençlerbirliği ise 40 puanda kaldı. Boluspor ligin 28. Haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’a konuk olurken, Gençlerbirliği ise sahasında Giresunspor’u konuk edecek.

Stat: Bolu Karaçayır Spor Tesisleri

Hakemler: Can Durgut, Bayram Öztürk, Fikri Alagözoğlu, Yakup Büyükatar

Boluspor U – 19: Oğul Kaan Doğan, Ömer Azman, Fatih Özkan, Oğuzhan Erbay, Hakan Arat, Ahmet Onur Doğukut, Bahadır A. Yağız, M. Revaha Asarkaya, Semih Çetin, Emirhan Özer, Mert Can Bilaloğlu

Gençlerbirliği U – 19: Furkan Turan, Mert Tutar, Yusuf Deniz Akbay, Serkan Mutlu, Emirhan Gültekin, Emre Bakır, Serhat Kaplan, Yasin Berkay Yalçın, Ahmet Arda Tuzcu, Umur Ünal, Mehmetcan Yıldırım

Goller: 40. Dakika Bahadır A. Yağız, 64. Dakika Mert Can Bilaloğlu, 90+2. Dakika Ege Güren ( Boluspor U – 19), 26Ahmet Arda Tuzcu( Gençlerbirliği U – 19)