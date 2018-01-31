Haber: Semih Baykal

Kıbrıscıkspor, Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Lig Play Off Grubu 2.haftasında Bolu Belediyespor ile mücadele etti. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Kıbrıscıkspor 3-2 kazandı. Kıbrıscıkspor’un galibiyet gollerini 39. ve 75.dakikada Serhat Gülen ve 53.dk Samet Şay kaydetti. Bolu Belediyespor’un gollerini ise 47.dakikada penaltıdan Oğuz Toy ve 77.dakikada M. Can Ay kaydetti. Galibiyetin ardından 3 puanın sahibi olan Kıbrıscıkspor puanını 6’ya çıkararak liderliğe yükseldi. Bolu Belediyespor ise 0 puanla 5.sırada yer alıyor. Kıbrıscıkspor ligin 3.haftasında Geredespor ile karşılaşırken, Bolu Belediyespor ise Karacasu 2011 ile karşı karşıya gelecek.

Hakemler: Savaş Sarıcan, Arif Ergün, Canser Karaağaçlı

Kıbrıscıkspor: ** MevlütAşık, ** Furkan Güler, ** Onur Konuk, ** Onur Aytar, ** Sercan Gülen, ** Samet Güney, ** Emre Çolak, ** İshak Akyıldız, ** Serhat Gülen, ** Ramazan Kaygı, ** Samet Şay

Bolu Belediyespor: ** Fatih Anıl Yıldız, ** Ömer Uşar, ** Semih Durak, ** Mert Şen,** Mete Akgüngör, ** Bilal Gümüşoğlu, ** Özgür Anıl Ok, ** Oğuz Toy, ** Ömer Yavuz, ** M. Can Ay, ** Oğuzhan Bolat

Goller: 39.dk - 75.dk Serhat Gülen, 53.dk Samet Şay, ( Kıbrıscıkspor), 47.dk Oğuz Toy(Penaltı), 77.dk M. Can Ay ( Bolu Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: 90.dk