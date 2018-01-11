Haber: Gönül Olutürk

TFF Elit U 16, Ligi 3. Grubun 15.haftasında Boluspor ile Atiker Konyaspor takımları karşı karşıya geldiler. Konya Cumhuriyet Çim Sahada oynanan mücadeleyi Konyaspor, Yahya ve Yunus Emre’nin golleriyle 2-0 kazandı. Atiker Konyaspor takımı aldığı galibiyetle puanını 25’e çıkararak 2.sırada kaldı. Boluspor ise 25 puanla averajla liderliğini korudu.

Stad:Konya Cumhuriyet Çim Saha

Atiker Konyaspor: ** Furkan, ** İsmail, ** Fatih, ** Mustafa, ** Murat, ** Özgür Saffet, ** Hasan, ** Yunus Emre, ** Yahya, ** Polat, ** Kemal

Bolsupor: ** Baran Davut, ** Mert Karakaya, ** Mert Özer, ** Serhat, ** Eren, ** Uğur Kaan, ** Erdem Can, ** Fatih, ** Mithat Yasin, ** Yusuf Samet, ** Ertuğrul

Goller: 48.dk Yahya, 66. Dk Yunus Emre ( Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: 57.dk İsmail, 62.dk Mustafa, 79.dk Halis (Atiker Konyaspor), 46.dk Uğur Kaan, 52.dk Yusuf Samet ( Boluspor)

Kırmızı Kart: 48.dk Mert Karakaya ( Boluspor)