Haber: Gönül Olutürk

Bolu Amatör U – 17 Liginin 8.haftasında Özel İdare Köroğlusporile Elvan İnşaat Kızıkspor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyiÖzel İdare Köroğluspor 2 – 0 kazandı. Köroğluspor’a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Enes Günaydın ve 21. Dakikada Enes Ergün kaydetti. Özel İdare Köroğluspor, bu galibiyetle puanını 18’e çıkararak liderliğini korurken, Elvan İnşaat Kızkspor ise 14 puanla 3.sıraya geriledi. Kızkspor ligin 9. haftasında Bolu Belediyespor ile karşılaşırken, Özel idare takımı ise Geredespor ile mücadele edecek.

Hakemler: Mustafa Kaan Güvenç, ** Ferdi Gökhan Can, ** Özkan Elikkaya

Elvan İnşaat Kızıkspor: ** Berkant Dombaycı, ** Umut Tığlı, ** Duhan Tuğra Tuğluk, ** Ayberk Akçakavak, ** Berke Koyuncu, ** Burak Akyol, **Eren Cumhur, ** Oktay Kaya, ** Rıdvan Can Özsoy, ** Fuat Yıldırım, ** Tamer Atayurt

Özel İdare Köroğluspor: ** Semih Can Yılmaz, ** Burak Efe Demirer, ** Serkan Demir, ** Burak Çobanoğlu, Eren Taner Bayhan, ** Hüseyin Uğur, ** Metin Tabağ, ** Abdullah Tokpınar, ** Ahmet Durmuş Gökçek, ** Enes Ergün, ** Enes Günaydın

Goller: 11. Dk Enes Günaydın, 21. Dk Enes Ergün