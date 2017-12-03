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03 Aralık 2017 Pazar
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    Erkekler Hentbol 2.Ligi’nde ilimizi temsil eden Sebenspor 4.hafta mücadelesinde konuk ettiği Mersin İdmanyurdu takımını müthiş bir geri dönüşe imza atarak 36-33 yendi ve liderliği ele geçirdi.

    03 Aralık 2017 Pazar 12:19
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    Lider Sebenspor

    Haber: Gönül Olutürk

    Erkekler Hentbol 2.Ligi 4. Hafta mücadelesinde Sebenspor, Karaçayırspor Salonunda Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya geldi. Ligin zorlu maçına üstün başlayan Mersin ekibi ilk dakikada 1-0 öne geçti. Temsilcimiz önce eşitliği 4.dakikada ise 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlük yeniden Mersin ekibine geçti. MİY 6.dakikayı 4-2, 10.dakikayı 6-3, 15.dakikayı ise 9-6 üstünlükle geride bıraktı. 18.dakikada ekibimiz farkı 1 sayıya indirdi: 9-10. Ancak 2 dakika içinde fark 4 sayıya çıktı: 9-13. Hücum ederken top kayıpları ile basit goller yiyen Sebenspor 25.dakikayı 15-12, ilk yarıyı ise 27.dakikada farkı 1 sayıya indirmesine rağmen 19-16 geride kapattı. Temsilcimiz 2.yarıda ise fırtına gibi esmeye başladı. 2.dakikada farkı 2 sayıya indiren ekibimiz, 5.dakikada ise 1 sayıya indirdi: 21-22. 10.dakika 25-22 MİY üstünlüğü ile geçildi. Temsilcimiz 12.dakikada farkı bir kez daha 1 sayıya indirirken, 14.dakikada 26-26 eşitliği yakaladı. 15.dakikada ekibimiz uzun süre sonra 27-26’lık skorla öne geçti. 20.dakikada ekibimiz 30-27 geriye düşse de, 1 dakikada 3 gol bularak 30-30 eşitliği yakaladı. Bu dakikalarda maçın hakemleri tartışmalı kararlara imza atarak ekibimiz aleyhine 3 7 metre atışı verdi. Bu kararlar tribünlerden büyük tepki gördü. 25.dakika 32-32 ile geçildi. 27.dakikada ekibimiz 34-32 üstünlüğü yakaladı. 28.dakika 35-33 Sebenspor üstünlüğü ile geride kalırken, temsilcimiz maçtan 36-33 galip ayrıldı ve 4’te 4 yaparak liderliğe uzandı. Maç sonrası taraftar ve idarecilerle bütünleşen Sebenspor galibiyet yemeği ile liderliği kutladı. Temsilcimiz 5.haftada Adana deplasmanına çıkacak.

    Salon: Karaçayır

    Hakemler: Arzu Medeni, Nilgün İlkbay, Tülin Acar, Ece Aydoğan

    Sebenspor: Harun, Oğuzalp, Onur Can, İsmail Özgün, Emre, İsmail Altunbaş, Berkay, Eray, Samet Can, Tolgahan, Kerem, Cemal, Doğukan, Berat, Ali Serkan

    Antrenör: Gürkan Gümüş

    Mersin İdmanyurdu: Furkan, Emrah, Ozan, Umut, Ahmet, Cemil, Mehmet Ali, Mustafa, Yıldıray, Ramazan, Abdülkadir, Ayhan Özenç, Ali Rıza, Semih, Onur

    Antrenör: Ali Geyik

    İlk Yarı: 16-19, Skor: 36-33

    Anahtar Kelimeler: Erkekler, Hentbol, 2.Ligi’nde, Ilimizi, Temsil

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