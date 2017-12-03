Haber: Gönül Olutürk

Erkekler Hentbol 2.Ligi 4. Hafta mücadelesinde Sebenspor, Karaçayırspor Salonunda Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya geldi. Ligin zorlu maçına üstün başlayan Mersin ekibi ilk dakikada 1-0 öne geçti. Temsilcimiz önce eşitliği 4.dakikada ise 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlük yeniden Mersin ekibine geçti. MİY 6.dakikayı 4-2, 10.dakikayı 6-3, 15.dakikayı ise 9-6 üstünlükle geride bıraktı. 18.dakikada ekibimiz farkı 1 sayıya indirdi: 9-10. Ancak 2 dakika içinde fark 4 sayıya çıktı: 9-13. Hücum ederken top kayıpları ile basit goller yiyen Sebenspor 25.dakikayı 15-12, ilk yarıyı ise 27.dakikada farkı 1 sayıya indirmesine rağmen 19-16 geride kapattı. Temsilcimiz 2.yarıda ise fırtına gibi esmeye başladı. 2.dakikada farkı 2 sayıya indiren ekibimiz, 5.dakikada ise 1 sayıya indirdi: 21-22. 10.dakika 25-22 MİY üstünlüğü ile geçildi. Temsilcimiz 12.dakikada farkı bir kez daha 1 sayıya indirirken, 14.dakikada 26-26 eşitliği yakaladı. 15.dakikada ekibimiz uzun süre sonra 27-26’lık skorla öne geçti. 20.dakikada ekibimiz 30-27 geriye düşse de, 1 dakikada 3 gol bularak 30-30 eşitliği yakaladı. Bu dakikalarda maçın hakemleri tartışmalı kararlara imza atarak ekibimiz aleyhine 3 7 metre atışı verdi. Bu kararlar tribünlerden büyük tepki gördü. 25.dakika 32-32 ile geçildi. 27.dakikada ekibimiz 34-32 üstünlüğü yakaladı. 28.dakika 35-33 Sebenspor üstünlüğü ile geride kalırken, temsilcimiz maçtan 36-33 galip ayrıldı ve 4’te 4 yaparak liderliğe uzandı. Maç sonrası taraftar ve idarecilerle bütünleşen Sebenspor galibiyet yemeği ile liderliği kutladı. Temsilcimiz 5.haftada Adana deplasmanına çıkacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Arzu Medeni, Nilgün İlkbay, Tülin Acar, Ece Aydoğan

Sebenspor: Harun, Oğuzalp, Onur Can, İsmail Özgün, Emre, İsmail Altunbaş, Berkay, Eray, Samet Can, Tolgahan, Kerem, Cemal, Doğukan, Berat, Ali Serkan

Antrenör: Gürkan Gümüş

Mersin İdmanyurdu: Furkan, Emrah, Ozan, Umut, Ahmet, Cemil, Mehmet Ali, Mustafa, Yıldıray, Ramazan, Abdülkadir, Ayhan Özenç, Ali Rıza, Semih, Onur

Antrenör: Ali Geyik

İlk Yarı: 16-19, Skor: 36-33