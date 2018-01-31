Haber: Semih Baykal

Önceki gün saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’ndan oynanan maçta ilk gol ilk dakika içinde rakip takımdan geldi: 0-1. Temsilcimiz bu gole 2.dakika dolmadan yanıt verdi: 1-1. Sebenspor 3.dakikada 2-1 öne geçti ve bu dakikadan sonra maç bitimine kadar üstünlüğünü sürdürdü. 5.dakika 5-1, 10.dakika ise 7-3 ekibimizin üstünlüğü ile geride kaldı. 20.dakika 14-8 ile geçilirken, ilk yarı Sebenspor’un 21-13 üstünlüğü ile kapandı. 2.yarıda 2 takım da daha çok hücumu düşündü. 2.yarının 5.dakikası 25-15, 10.dakikası ise 28-18’lik 10 sayılık farklarla geride bırakıldı. 20.dakikada fark 11 sayıya çıktı: 36-25. Son bölümde fazla şans bulamayan oyuncularını oynatan temsilcimiz maçtan 41-33 galip ayrılarak yenilgisiz lider olarak yoluna devam etti. Sebenspor bu sonuçla bitime 3 hafta kala play-off’a kalmayı garantiledi. Temsilcimizde oyuncular, teknik heyet ve yönetim maç sonu galibiyeti Köfteci Hasan’da yenilen yemekle kutladı.