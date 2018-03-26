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26 Mart 2018 Pazartesi
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    • Lider son saniyede güldü

    Bolu Amatör Liginde lider Karacasu 2011, Bolu Belediyespor ile karşılaştı. Mücadeleyi Karacasu takımı Hasan Akpınar’ın son saniyede kaydettiği golle 2-1 kazandı.

    26 Mart 2018 Pazartesi 12:52
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    Lider son saniyede güldü
    Haber: Semih Baykal

    Bolu Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi Play Off grubunun 8.Haftasında Bolu Belediyespor ile Karacasu 2011 karşı karşıya geldi. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Karacasu Hasan Akpınar’ın son saniyede kaydettiği golle 2-1 kazanarak liderliğini korudu. Karacasu’nun golleri 80.dakikada Mesut Tezel ve uzatmalarda Hasan Akpınar’dan geldi. Karacasu 2011, maçın 78.dakikasında Hasan Akpınar ile penaltıdan yararlanamadı. Bolu Belediyespor’un tek golü ise 62.dakikada Sinan Duraktan geldi. Mücadelenin 84.dakikasında Cihat Arslan rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçtan galip ayrılan Karacasu 2011, puanını 19’a çıkararak liderliğini korurken, Bolu Belediyespor ise 9 puanla 4. sırada kaldı. Karacasu ligin 9. haftasında Gerede ile karşılaşırken, Bolu Belediyespor ise Elvan İnşaat Kızıkspor ile mücadele edecek.

    Stat: Karaçayır Sentetik 1

    Hakemler: Can Durgut, Fikri Alagözoğlu, Bayram Öztürk

    Bolu Belediyespor: ** Enis Volkan Özmen, ** Yağız Çakar, ** Semih Durak, ** Mete Akgüngör, ** Oğuz Toy, ** Özgür Anıl Ok, ** Muhammet Orhan, ** Bilal Gümüşoğlu, ** Oğuzhan Bolat, ** Mustafa Can Ay, ** Sinan Durak

    Karacasu 2011: **Erhan Akkaş, ** Nizam Bulut, ** Eren Soydemir, ** Önder Kaya, ** Emirhan Karadağ, ** Mesut Tezel, ** Tolga Ay, ** Erkan Dülger, ** Cihat Arslan, ** Yılmaz Bulut, ** Atacan Adanur

    Goller: 62.dk Sinan Durak ( Bolu Belediyespor), 80.dk Mesut Tezel, ** 90+5. Hasan Akpınar ( Karacasu 2011)

    Kırmızı Kart: 84.dk Cihat Arslan ( Karacasu 2011)

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, Liginde, Lider, Karacasu

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