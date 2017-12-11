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11 Aralık 2017 Pazartesi
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    • Lider son saniyede kazandı

    Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Ligin 8.haftasında Bolu Belediyespor ile Elvan İnşaat Kızıkspor takımları karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Elvan İnşaat Kızıkspor takımı 2-1 kazandı.

    11 Aralık 2017 Pazartesi 10:31
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    Lider son saniyede kazandı

    Haber: Semih Baykal

    Çetiner Erdoğan Bolu Amatör 1.Liginin 8.haftasında lider Elvan İnşaat Kızıkspor takımı Bolu Belediyespor ile karşılaştı. Karaçayır Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Kızıkspor takımı Fuat ve Erdinç’in golleriyle 2-1 kazandı. Bolu Belediyespor’un tek golünü ise 60.dakikasında M.Can kaydetti. Elvan İnşaat Kızıkspor takımı bu galibiyetle puanını 15’e çıkararak liderliğini korudu. Bolu Belediyespor ise 12 puanla 3.sırada kaldı. Kızıkspor takımı ligin 9.haftasında Göynük İdman Yurdunu misafir ederken, Bolu Belediyespor ise Karacasu 2011takımıyla karşılaşacak. Maça Kızıkspor takımı etkili başladı. Elvan İnşaat Kızıkspor takımı rakip kalede yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Bolu Belediyespor takımı maçta öne geçmek için baskısını artırarak rakip kaledeki ataklarını sıklaştırdı. Bolu Belediye takımı ürettiği pozisyonlardan faydalanamadı. İlk yarının kalan dakikalarda gol olmayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarıda etkili olan Kızıkspor takımı öne geçmek için ataklarını sıklaştırdı. Maçın 50.dakikasında Elvan İnşaat Kızıkspor takımının geliştirdiği atakta Fuat topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalesinde golü gören Bolu Belediye takımı beraberlik için ataklarını yoğunlaştırdı. 60.dakikada M.Can’ın golü ile Bolu Belediyespor takımı maçta 1-1 eşitliği yakaladı. İki takımda öne geçmek pozisyonlarını artırdı. Maçın 79.dakikasında Bolu Belediyespor takımından İsa rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan Kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın skorunu Kızıkspor takımı belirledi. Maçın 90.dakikasında Elvan İnşaat Kızıkspor’un geliştirdiği atakta Erdinç topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı Elvan İnşaat Kızıkspor takımı 2-1 kazandı.

    Stad: Karaçayır

    Hakemler: Semih Güner, Umut Ertemel, Umut Atlı

    Bolu Belediyespor: ** Enis Volkan, ** Ömer, ** Semih, ** Mete, **  Atacan, ** Bilal, ** İsa, ** Yağız, ** Oğuzhan, ** M. Can, ** Sercan

    Elvan İnşaat Kızıkspor: ** Erhan, ** Erkan, ** Kaan, ** Kamil, ** İbrahim, ** Çağan Bera, ** Fuat, ** Burak M, ** Eren, ** Emre, ** Erdinç

    Goller: 50.dk Fuat, 90.dk Erdinç ( Elvan İnşaat Kızıkspor), 60.dk M. Can ( Bolu Belediyespor)

    Kırmızı Kart:79.dk İsa ( Bolu Belediyespor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Çetiner, Erdoğan, Amatör, 1.

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