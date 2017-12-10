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10 Aralık 2017 Pazar
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    Elit U – 16 Liginin 11.hafatsında Boluspor ile Kardemir Karabükspor takımları karşı karşıya geldikler. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Boluspor U – 16 takımı 7-1 kazandı.

    10 Aralık 2017 Pazar 12:04
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    Lider tam gaz devam

    Haber: Semih Baykal

    Elit U – 16 Liginde mücadele eden Boluspor takımı ligin 11.haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Boluspor takımı 7-1 kazandı. Boluspor’un gollerini Erdem Can(2), Emre (2), Yusuf Samet, Muharrem ve Berkcan’ın golleriyle 7-1 kazandı. Kardemir Karabükspor’un tek golünü ise 33.dakikada Hüseyin kaydetti. Boluspor takımı bu galibiyetle puanını 24’e çıkararak liderliğini korurken, Karabükspor ise 0 puanla son sırada yer alıyor. Maça Boluspor takımı etkili başladı. Maçın 15.dakikasında Erdem’in golü ile Boluspor takımı 1-0 öne geçti. Farkı artırmak isteyen Boluspor takımı rakip kalede baskılarını arttırdı. 19.dakikada Boluspor’un geliştirdiği atakta Yusuf Samet topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a getirdi. Kardemir Karabükspor takımı farkı eritmek için baskılarını arttırdı. Maçın 33.dakikasında Hüseyin’in golü ile Karabükspor takımı skoru 2-1’e getirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına 2-1 Boluspor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda Boluspor takımı etkili başladı. 44.dakikada Boluspor takımı Erdem Can’ın golü ile maçta skoru 3-‘e getirdi. Golün üzerinden çok geçmeden 45.dakikada Muharremin golü ile maçta durum 4-1’e getirildi. Boluspor takımı farkı iyice açmak için rakip kalede baskılarını arttırdı. Maçın 59.dakikasında Berkcan’ın golü ile Boluspor takımı maçta skoru 5-1’e getirdi. Ev sahibi avantajını iyi şekilde kullanan Boluspor U -16 takımı maçın 65.dakikasında Emre’nin golü ile skoru 6-1’e getirdi. Maçın skorunu belirleyen gol Boluspor’dan geldi. Maçın 79.dakikasında Emre’nin golü ile Boluspor takımı 7-1’lik üstünlüğü yakaladı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi Boluspor takımı 7-1 kazandı.

    Stad: Karaçayır

    Hakemler: Fikri Alagözoğlu, Ferdi Gökhan Can, Mustafa Kaan Güvenç

    Boluspor U – 16 : ** Baran Davut, ** Mert Karakaya, ** Mert Özer, ** Muharrem, ** Eren, ** Ertuğrul, ** Erdem Can, ** Fatih, ** Berkcan,  ** Yusuf Samet, ** Serhat

    Kardemir Karabükspor U – 16: ** Oğuzhan, ** Mahmut, ** Mustafa, ** Muhammet Enes, ** Can, ** Salih, ** Caner Bayram, ** Kamil, ** Emirhan, ** Berat, ** Hüseyin

    Goller: 15.dk – 44.dk Erdem Can, 19.dk Yusuf Samet, 45.dk Muharrem, 59.dk Berkcan, 65.dk – 79.dk Emre ( Boluspor U – 16),  33.dk Hüseyin ( Kardemir Karabükspor U – 1 6)

    Anahtar Kelimeler: Elit, U,, 16, Liginin

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