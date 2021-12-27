Lider Ümraniyespor doludizgin

Haber: S. Özge Yücel
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamladı.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynan mücadelede İstanbul ekibi Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek bu skorla puanını 39 'a yükseltti.
Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünde sahadan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi ise İstanbul'dan mağlubiyetle ayrılarak 26 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Yusuf Emre'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Ayık'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Übeyd oyun alanına çeldi.
9. dakikada Gökhan Gül'ün ceza sahası içinde Onur Ayık'a yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.
10. dakikada Mrsic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Emre Gültekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
62. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Eleke'nin içeri çevirdiği topa Lima'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
90+ 4. dakikada Bammou'nun uzun pasında sağ tarafta topla buluşan Muammer Denizhan Taşkan'ın ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Burak Cansız
Ümraniyespor: Bura Öğür, Serkan Göksu, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç (Ercan Coşkun dk. 84 ?), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Yusuf Emre Gültekin, Mrsic (Mustafa Eser dk. 90 ?), del Valle (Muammer Denizhan Taşkan dk. 75), Bammou
Yedekler: Orkun Özdemir, Yunus Emre Mertoğlu, Kehinde, Mustafa Can Karagöz, Yiğithan Güveli, Camara, Tahsin Hacımustafaoğlu
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Arda Kızıldağ (Ömürcan Artan dk. 53), Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin, Barış Alıcı (Gökhan Altıparmak dk. 86 ?), Aksel Aktaş (Salalik dk. 83 ?), Tshibola (Eleke dk. 46), Musa Şahindere (Blayev dk. 46), Lima
Yedekler: Ramazan Köse, Mert Kula, Abdullah Şahindere, Muhammed Bayır, Serdarcan Eralp
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Mrsic (dk. 10 pen.), Yusuf Emre Gültekin (dk. 29), Muammer Denizhan Taşkan (dk. 90+4) (Ümraniyespor), Lima (dk. 62) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Aksel Aktaş, Tshibola (Gençlerbirliği) Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Ümraniyespor)