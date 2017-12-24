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24 Aralık 2017 Pazar
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    • Lider yara aldı

    Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) 17. Hafta karşılaşmasında Lider MKE Ankaragücü Adana Demirspor ile deplasman da mücadele etti. Maçı Adanademirspor 2-1 kazandı.

    24 Aralık 2017 Pazar 13:32
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    Lider yara aldı

    Haber: Esra Öztürk

    5 Ocak Fatih Terim Stadyumun da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf MKE Ankaragücü oldu. 6. Dakikada Alihan Kubalaş’ın kafa vuruşula öne geçmeyi başaran Ankara ekibi oldu. İlk yarıyı 1-0’lık skorla önde tamamlayan Ankaragücü oldu. İkinci yarısı karşılıklı ataklarla süren maçın 72. Dakikasında Adana Demirspor LalaweleAtakora’nın şutunun ağlarla buluşması sonucu beraberliği yakaladı. 90 dakikanın tamamlanmasının ardından hakem 4 dakika uzatma süresi verdi. Uzatmaların bitimine çok kısa bir süre kala Adana Demirspor penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Batuhan İşçiler MKE Ankaragücünü yıkan golü attı. Maç 2-1’lik skorla tamamlandı. Maçı kazanan Adana Demirspor puanını 20 ye çıkartarak 13. Sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 34 Puanla lider olduğu ligde bu yenilgiye rağmen liderliğini sürdürmeye devam etti.

    Hakemler: Mete Kalkavan( Baş Hakem)** Esat Sancaktar(1.Yardımcı Hakem)** Ceyhun Sesigüzel(2. Yardımcı Hakem)** Erkan Ergin( Dördüncü Hakem)**

    MKE Ankaragücüspor İlk 11:

    12KorcanÇelikay** 2 Erdem Özgenç** 3 Sedat Ağçay** 5 Alihan Kubalas** 7 Kenan Özer** 15 AntonPutsıla** 18 Mehmet Umut Nayir** 19 Arif Morkaya** 23 İlhan Parlak** 66 GençerCansev** 77 Ferhat Kiraz**

    Adana Demirspor İlk 11:

    26 İsmail Şahmalı** 48 Erhan Kartal** 5 Yiğitcan Erdoğan** 92 Sezer Özmen** 35 Batuhan İşçiler** 10 IssoumaılaLıngane** 4 Yiğit İncedemir** 61 Savaş Yılmaz** 99 Atabey Çiçek** 7 LalaweleAtakora** 18 RobertndıpTambe**

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu(TFF), 17., Hafta

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