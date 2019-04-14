Liderden farklı galibiyet

Haber: Gökhan Aksoy

Spor Toto Gelişim U 19 Ligi Elit B Grubunda mücadele eden Boluspor, 29.haftada sahasında Abalı Denizlispor’u konuk etti. Mücadele 13 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynandı. Bolu’da oynanan mücadeleden temsilcimiz 3 – 0 galip ayrılan taraf oldu. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 69 ve 90.dakikalarda Bahadır A. Yağız kaydetti. Temsilcimiz Boluspor’da 83.dakikada Taha Can Kökduman rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı beyazlı ekip rakibini yenerek şampiyonluğa adım adım ilerliyor. Sahasında rakibini yenerek 3 puanın sahibi olan Boluspor, puanını 69’a çıkararak liderliğini koruyarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Abalı Denizlispor ise 32 puanla 14.sırada kaldı. Boluspor Ligin 30.Haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne konuk olurken, Denizlispor ise sahasında Giresunspor’u konuk edecek.

Stat: Karaçayır Spor Tesisleri

Hakemler: Hakan Erkan, Batuhan Topçu, Tarkan Doğancı, Murat Kum

Boluspor:*** Oğul Kaan Doğan, *** Ömer Azman, ***Selim Vera Yılmaz, *** Mert Meriç Köstereli, *** Hakan Arat, *** Ahmet Onur Doğukut, *** Bahadır A. Yağız, *** Semih Çetin, *** Ege Güren, *** Emirhan Özer, *** Mert Can Bilaloğlu

Abalı Denizlispor: ** Abdülkadir Sünger, ** Furkan Kaynar, ** Emirhan Saltabaş, ** Burak Gümüştaş, ** Furkan Kozhan, ** Tunahan Talan, ** Ferhat Erdoğan, ** Morıba Tokba Lamah, ** Emirhan Caner, ** Abdullah Enes Ozan, ** Mert Sarıkuş

Goller: 25. Dakika Ege Güren, 69. Dakika Bahadır A. Yağız, 90. Dakika Bahadır A. Yağız (Boluspor)

Kırmızı Kart: 83. Dakika Taha Can Kökduman ( Boluspor)