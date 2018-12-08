Haber: Esra Öztürk

Bolu Amatör Ligi A Grubunun 6. Haftasında Geredespor, Mengen Belediyespor’u konuk etti. Karaçayır Senteik 1’de oynanan mücadeleyi Geredespor takımı 14 – 0 kazandı. Geredespor’a galibiyeti getiren golleri Ahmet Talha Kelebek (5), Oğuzhan Candan (3), Hazar Mutlu (2), Atakan Yılmaz, Yasin Ünal, Gökhan Bartın ve Ozan Saval kaydetti. A Grubunda yolu namağlup devam eden ve rakibini 14 – 0 gibi farklı bir skorla yenen Geredespor puanını 13’e çıkararak liderliğini korurken, Mengen Belediyespor ise 0 puanla son sırada yer alıyor. Lider Geredespor ligin 7. Haftasında Bolu Belediyespor ile karşılaşırken, Mengen Belediyespor ise sahasında Göynük İdman Yurdunu konuk edecek.

Stat: Sentetik 1

Hakemler: Fikri Alagözoğlu, İlker Akbayır, Yağmur Vural

Geredespor: ** Metehan Erkoç, ** Oktay Yerlikaya, ** Fatih Duran, ** Ozan Saval, ** Güray Gündoğdu, ** Atakan Yılmaz, ** Burak Birol, ** Yasin Ünal, ** Hazar Mutlu, ** Gökhan Bartın, ** Ahmet Talha Kelebek

Mengen Belediyespor: ** Çağrı Talha Sarıgül, ** Mehmet Nuri Şen, ** Ekrem Uysal, ** Hakan Ünal, ** Yasin Gök, ** M. Aykut Yaman, ** Ömer Kızıltaş, ** Muhammet Erişen, ** Ramazan Pekçetin, ** Okan Demirel, ** Emre Erten

Goller:10. Dakika Hazar Mutlu, 21. Dakika Atakan Yılmaz, 27. Dakika – 31. Dakika Ahmet Talha Kelebek, 33. Dakika Yasin Ünal, 40. Dakika Hazar Mutlu, 43. Dakika – 50. Dakika Ahmet Talha Kelebek, 57. Dakika Gökhan Bartın, 64. Dakika Ozan Saval, 75. Dakika – 77. Dakika – 80. Dakika Oğuzhan Candan, 85. Dakika Ahmet Talha Kelebek ( Geredespor)