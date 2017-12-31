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31 Aralık 2017 Pazar
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    Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) 1. Liginin ilk yarısını Lider tamamlayan MKE Ankaragücü İnternet sitesinden açıklama yaptı. Ankaragücü takımı açıklamasında Takım, lig ve son maçın hakemi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

    31 Aralık 2017 Pazar 14:45
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    Liderden sitem dolu mesaj
    Haber: Esra Öztürk

    MKE Ankaragücü Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bir alt ligden tekrar yükselerek geldikleri TFF 1.Ligin başlangıcında yaşadıkları olumsuzluklara değindi.  Ankaragücü Kulübü takımın oluşumuna değinerek  “Sezon başında zor şartlar altında güçlü ve yarışmacı bir takım oluşturmanın gayreti içerisine girdik.Transferin önündeki engelleri kaldırmak ve yeni bir kadro kurmak ekonomik problemlerden ötürü biraz zaman aldı. Bu süre içerisinde istediğimiz bazı transferleri gerçekleştiremedik, kadroyu oluşturma konusunda elimizde olmayan nedenlerden dolayı da gecikme yaşadık.Kadroya geç katılan birçok oyuncumuz doğal olarak sezon başı kampına katılamazken, bazı oyuncularımız da sezon başladıktan sonra kadroya dâhil oldular.Her türlü olumsuzluğa rağmen teknik heyetimize ve oluşturduğumuz kadroya güvendik ve zirve yarışının içinde yer alacağımızı bu doğrultuda güçlü ve yarışmacı bir kadro oluşturduğumuzu yaptığımız açıklamalarda kamuoyu ile paylaştık” ifadelerini kullandı.Ankaragücü takımı kırılma anının Çaykur Rizespor maçından sonra olduğunu vurguladı.

    “ADİL YÖNETİM ANLAYIŞI İSTİYORUZ”

    MKE Ankaragücü Kulübü,  ilk yarısının son haftasındadeplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor maçında yaşanan olaylara da değinildi. Ankaragücü takımı, Bu Taraftarına teşekkür ile başlayan açıklama, rakip tribünün yaptığı tezahürattan maçın hakeminin etkilenmiş olabileceğini belirtti. Ankaragücü takımı, maçta verilen penaltı pozisyonun hatalı olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili olarak Ankracagücü Kulübü “Müsabakasının başlamasıyla birlikte 90 dakika koro halinde ‘Şike yapsana, şike yapsana Mete Kalkavan şike Yapsana’ şeklinde tezahüratta bulunan Adana Demirspor taraftarlarının etkisi altında kaldığını düşünüyoruz.  Mete Kalkavan, pozisyonun başlangıcı %100 ofsayt olan ve savunma oyuncumuzun hiç bir temasının olmadığı bir pozisyonu penaltıya hükmederek, müsabakadan mağlubiyetle ayrılmamıza yol açan bir karara imza atmıştır” ifadelerinde bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamanın devamında “Hakemlerin de hata yapabileceği gerçeği ile mümkün olduğunca hakemleri rencide edici açıklamalardan uzak durduk ve aynı tavrımızı da sürdüreceğiz. Yüzde yüz ofsayt olan bir pozisyonu görmeyen ve penaltı olmayan bir pozisyonda gol yememize vesile olan hakem arkadaşımızın yukarıda bahsettiğimiz tezahürattan etkilendiğini düşünüyoruz. Biz hiçbir hakemden ayrıcalık beklemiyor, adil yönetim anlayışı istiyoruz. Umuyoruz ki Merkez Hakem Kurulu ve müsabakaları yönetecek hakemler ligin ikinci devresinde yönetecekleri maçlarda sonuca etki edecek hatalar yapmazlar”dedi.MKE Ankaragücü takımı yaptığı açıklamayı “Ligin ikinci yarısına devre arsı kampında en iyi şekilde hazırlanıp, ikinci yarıda da ilk yarıdaki onurlu mücadelemizi sürdürerek yine zirvede yer alacağımıza inanıyoruz. Bunu başarabilecek oyuncu kadrosuna ve teknik heyete sahibiz” ifadeleriyle sonlandırdı.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu(TFF), 1., Liginin

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