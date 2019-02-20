Lidere Boyun Eğdik!

İlimizi Bayanlar Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Bolu Belediyespor 18.hafta mücadelesinde konuk ettiği ligin lideri Görele Belediyespor takımına farklı mağlup oldu: 27-42.

Lidere Boyun Eğdik!

Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan mücadelede temsilcimiz Bolu Belediyespor ligin en güçlü ekibi olan lider Görele Belediyespor takımına farklı yenildi. Maçın ilk yarısını 21-8 geride kapatan ekibimiz 2.yarıda daha farkı kapatamayınca salondan 42-27 yenik ayrıldı. Ekibimiz 19.haftada 3 Mart Pazar günü saat 15.00’te Anadolu Üniversitesi takımına konuk olacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Göktuğ Uludağ – Samet Özkan

Bolu Belediyespor: Feyzanur, İrem Yeşildal, Buse Nur, Aylin, Sümeyye, Kübra, Dilara Sezdim, Sema Nur, Duygu, Ceyda, Sima Nur, Sema, İrem Erkara, Dilara Kayabaş, Seda İrem, Pelin

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

Görele Belediyespor: Songül, Gülay, Sinem, Şenay, İrem, Hande, Gülsün, Ayşenur, Sıdıka, Merve

Antrenörler: Mehmet Ali Binen, Ercan Ertuğral, Levent Karadeniz

İY: 8-21 / MS: 27-42

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yeniçağa ikinci yarıda yıkıldı
Yeniçağa ikinci yarıda yıkıldı
  1. Spor

banner133

banner129