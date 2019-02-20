Lidere Boyun Eğdik!

Haber: Esra Öztürk
Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan mücadelede temsilcimiz Bolu Belediyespor ligin en güçlü ekibi olan lider Görele Belediyespor takımına farklı yenildi. Maçın ilk yarısını 21-8 geride kapatan ekibimiz 2.yarıda daha farkı kapatamayınca salondan 42-27 yenik ayrıldı. Ekibimiz 19.haftada 3 Mart Pazar günü saat 15.00’te Anadolu Üniversitesi takımına konuk olacak.
Salon: Karaçayır
Hakemler: Göktuğ Uludağ – Samet Özkan
Bolu Belediyespor: Feyzanur, İrem Yeşildal, Buse Nur, Aylin, Sümeyye, Kübra, Dilara Sezdim, Sema Nur, Duygu, Ceyda, Sima Nur, Sema, İrem Erkara, Dilara Kayabaş, Seda İrem, Pelin
Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir
Görele Belediyespor: Songül, Gülay, Sinem, Şenay, İrem, Hande, Gülsün, Ayşenur, Sıdıka, Merve
Antrenörler: Mehmet Ali Binen, Ercan Ertuğral, Levent Karadeniz
İY: 8-21 / MS: 27-42