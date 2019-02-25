Lideri Devirdi, Play-Off’a Göz Kırptı

Haber: Gökhan Aksoy

Ankara Başkent Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ilk seti 25-15 alan ekibimiz ikinci seti de 25-16 kazanmayı başardı. 3.sete iyi başlamayan filenin sultanları bu seti 25-13 geride bıraktı ve maçta durum 2-1 temsilcimizin lehine oldu. Lige ağırlığını koymak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı liderle karşılaştığı maçın son setinde üstün bir oyun ortaya koyarak seti 27-25, mücadeleyide 3-1 alarak zirvede yer alan PTT'yi deplasmanda yenerek haftanın en flaş sonucunu aldı. Ankara'da oynanan maçta ekibimiz Bolu Belediyespor'a başkan Engin Alemdar, yöneticiler Mazhar Bozoğlu. Erdem Yılmaz ve eski başkan Basri Gökdemir de tribünden destek verdi. Temsilcimiz 22.haftada 2 Mart Cumartesi günü saat 13.00’de Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak.