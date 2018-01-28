Haber: Semih Baykal

Lig’de teknik direktör Sait KaraFırtınalar ile yoluna dolu dizgin devam eden Boluspor 19’ncu hafta da evinde lider Ümraniyespor’u ağırladı. Giresunspor maçı kadrosuna göre Boluspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar farklı bir 11’le sahaya çıktı. Karafırtınalar sahaya Yusuf Emre, Melih Okutan ve Andre Santos'u ilk on birde sahaya sürdü. Kırmızı beyazlılar da Yusuf Emre Gültekin ile Burak Asan lig’de ilk kez beraber 11’de sahaya yer aldı. İki takımında kontrollü bir şekilde başladığı maçın ilk yarısında Boluspor, Poepon ve Akabueze ile birçok gol şansını değerlendiremedi. Boluspor, tecrübeli forveti Poepon ile 25’nci dakikada yüzde yüzlük bir gol şansında yararlanamadı. İlk yarının sonunda iki takımda soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

GUİDO YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Boluspor oldu. Özellikle 70’nci dakikaya kadar rakip kaleyi ablukaya alan Boluspor aradığı golü bir türlü bulamadı. Rakip Ümraniyespor ise 73’ncü dakika İbrahim akdağ ile aradığı golü buldu ve 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberliği yakalamak için özellikle ikinci yarıda oyuna giren Sefa yılmaz ve Guido Koçer ile Boluspor bir türlü aradığı golü bulamadı. Maçı Ümraniyespor 1-0 galip ayrılarak aldığı 3 puanla ligde liderliğini sürdürdü.

Stad: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler(Hakem),Mustafa Savranlar (1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(4. Hakem)

İlk 11’ler:

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Poepon, Akabueze, Melih Okutan, Furkan Şeker(Guido Koçer Dk 87), Andre Santos(Mustafa Durak Dk 70), Yusuf Emre Gültekin, Burak Asan(Sefa Yılmaz Dk 80), Cengiz Umut Meraş

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appındangoye, Vasılogıannıs(Serdar Dk 88), Bulut Kaya, Rangelov(Samet Dk 90+2), Bahadır Taşdelen(İbrahim Akdağ Dk 45), Oğuz Ceylan, Sılva, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş

Sarı Kartlar: Alim Öztürk(Boluspor Dk 15), Oğuz Ceylan (Ümraniyespor Dk 37) Merthan Açıl (Ümraniyespor Dk 86), Serdar Özbayraktar(Ümraniyespor Dk 90)

Kırmızı Kartlar:

Goller: İbrahim Akdağ(Ümranispor Dk 73)

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma Boluspor’un vuruşu ile başladı.

15’nci dakika Boluspor’da Alim Öztürk, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

20’nci Dakika Boluspor’da Andre Santos’un orta sahadan topu Melih Okutan’a gönderdi. Okutan’ın ceza sahası sağ ön çaprazdan vurduğu sert şut farklı şekilde auta çıktı.

25’nci dakika Boluspor’da Yusuf Emre’nin orta sahadan defans arkasına derinlemesine gönderdiği ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon’un şutunu kaleci Burak kurtardı.

37’nci dakika Ümranispor’da Oğuz Ceylan, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

41’nci dakika Boluspor’da Akabueze’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vurduğu sert şutu kaleci Burak kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarı sonuna 1 dakika ilave edildi.

İlk Yarı 0-0 skorla tamamlandı.

Ümraniyespor maçın ikinci yarısına oyuncu değişikliği ile başladı. Bahadır Taşdelen saha kenarına gelirken yerine İbrahim Akdağ girdi.

İkinci yarı Ümranispor’un vuruşu ile başladı.

54’ncü dakika Boluspor’da Burak Asan’ın yaklaşık 25 metreden vurduğu şut üstten auta çıktı.

60’ncı dakika Boluspor’da Melih Okutan defanstan aldığı topla rakip kale doğru sokulduğu sırada pasını Andre Santos’a verdi. Santos’un ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Burak kurtardı.

70’nci dakika Boluspor’da Andre Santos oyundan çıkarken Mustafa Durak oyuna girdi.

GOLLLL73’ncü dakika Ümranispor’da ceza sahası içinde Silva pasını İbrahim Akdağ’ya bıraktı. Akdağ topu boş ağlara gönderdi. 0-1

78’nci dakika Boluspor’da ceza sahası içine giren Akabueze pasını Melih Okutan’a bıraktı. Okutan topu Furkan Şeker’e çıkardı. Şeker’in sağ çaprazdan vurduğu şut yan ağlarda kaldı.

80’nci dakika Boluspor’da Burak Asan saha kenarına gelirken yerine Sefa yılmaz girdi.

86’ncı dakika Ümranispor’da Merthan Açıl sarı kart gördü.

87’nci dakika Boluspor’da Furkan Şeker kenara gelirken yerine Guido Koçer oyuna girdi.

88’nci dakika Ümraniyespor’da Andreas Vasılogıannıs oyundan çıkarken yerine Serdar Özbayraktar oyuna girdi.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

90’ncı dakika Ümraniyespor’da Serdar Özbayraktar sarı kart gördü.

90+2 Dakika Ümraniyespor’da Rangelov oyundan alınırken Samet Asatekin oyuna girdi.

Maçın sonucu Boluspor 0-1Ümraniyespor