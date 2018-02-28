Haber: Esra Öztürk

Bolu Amatör U – 19 Ligi Play Off Grubunun 3.haftasında Elvan İnşaat Kızıkspor – Özel İdare Köroğluspor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Elvan İnşaat Kızıkspor takımı 3-0 kazandı. Kızıkspor’a galibiyeti getiren golleri 8.dk Rıdvan Can Özsoy, 28.dk Eren Kutlu ve 48.dk Ahmet İğnak kaydetti. Maçın 80.dakikakasında Kızıkspor’lu Kamil Karadaş rakibine yaptığı faul sonrası 2.sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galibiyetin ardından puanını 7’a çıkaran Kızıkspor liderliğe yükselirken, Köroğluspor ise 6 puanla 2.sırada kaldı.

Hakemler: Arif Ergün, Fikri Alagözoğlu, Canser Karaağaçlı

Elvan İnşaat Kızıkspor: ** Sercan Kavas, ** Veysal Çağlar, ** Kaan Oruç, ** Ahmet İğnak, ** Kamil Karadaş, ** İbrahim Özer, ** Rıdvan Can Özsoy, ** Tuğra Gülen, ** Çağan Bera Adanır, ** Emre Kaya, ** Eren Kutlu

Özel İdare Köroğluspor: ** Erdoğan Ertem, ** Kazım Taha Yalıcı, ** Baran Umurtağ, ** Umut Temel, ** Enes Can Arıcı, ** Ahmet Aziz Gülşener, ** Mertcan Kardız, ** Hüseyin Alp Eker, ** Özcan Orta, ** Kerem Şahintürk, ** Doğukan Keskin

Goller: 8.dk Rıdvan Can Özsoy, 28.dk Eren Kutlu, 48.dk Ahmet İğnak (Elvan İnşaat Kızıkspor)

Kırmızı Kart: 80.dk Kamil Karadaş (Elvan İnşaat Kızıkspor)