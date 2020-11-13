Liderin Rakibi Adam Voleybol

İlimizi Bayanlar Voleybol Ligi’nde başarıyla temsil eden lider Bolu Belediyespor 6.haftada Adam Voleybol Takımını konuk edecek.

Liderin Rakibi Adam Voleybol


Haber: Volkan Yılmaz

Ligde tüm rakiplerini devirerek fire vermeden liderliğini sürdüren Bolu’nun Sultanları 6’da 6 için parkeye çıkıyor. Temsilcimiz yarın saat 14.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda ligin yeni ekiplerinden Adam Voleybol Takımını konuk edecek. Ekibimizde tek hedef galibiyet. Grupta haftanın programı şöyle:

6.Hafta

Bolu Belediyespor-Adam Voleybol

Sigorta Shop Kalecik-Numune Gençlik

Antalyaspor-OSB Teknik Koleji

Nevşehir Belediye-Pursaklar V.İ.

Merinos-TED Ankara Kolejliler

Sakarya Voleybol-Çukurova Belediye

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