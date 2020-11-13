Liderin Rakibi Adam Voleybol

Haber: Volkan Yılmaz
Ligde tüm rakiplerini devirerek fire vermeden liderliğini sürdüren Bolu’nun Sultanları 6’da 6 için parkeye çıkıyor. Temsilcimiz yarın saat 14.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda ligin yeni ekiplerinden Adam Voleybol Takımını konuk edecek. Ekibimizde tek hedef galibiyet. Grupta haftanın programı şöyle:
6.Hafta
Bolu Belediyespor-Adam Voleybol
Sigorta Shop Kalecik-Numune Gençlik
Antalyaspor-OSB Teknik Koleji
Nevşehir Belediye-Pursaklar V.İ.
Merinos-TED Ankara Kolejliler
Sakarya Voleybol-Çukurova Belediye