Liderin Rakibi Adam Voleybol



Haber: Volkan Yılmaz

Ligde tüm rakiplerini devirerek fire vermeden liderliğini sürdüren Bolu’nun Sultanları 6’da 6 için parkeye çıkıyor. Temsilcimiz yarın saat 14.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda ligin yeni ekiplerinden Adam Voleybol Takımını konuk edecek. Ekibimizde tek hedef galibiyet. Grupta haftanın programı şöyle:

6.Hafta

Bolu Belediyespor-Adam Voleybol

Sigorta Shop Kalecik-Numune Gençlik

Antalyaspor-OSB Teknik Koleji

Nevşehir Belediye-Pursaklar V.İ.

Merinos-TED Ankara Kolejliler

Sakarya Voleybol-Çukurova Belediye