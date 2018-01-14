Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın 5.dakikası 10-2 Final üstünlüğü ile geçilirken, ilk periyodu aynı ekip 14-5 önde tamamladı. 2.çeyreğin 2.dakikası 21-5, 4.dakikası ise 26-5 ile geride kaldı. 8.dakikada farkı 29 sayıya çıkaran Final 36-7’lik skoru yakaladı. Final devre arasına da 40-12 önde girdi. 3.periyodun 3.dakikası 44-14 ile tamamlandı. 6.dakikada 39 sayılık fark oluştu: 53-14. Son çeyreğe Final 62-14 üstünlükle girdi. Son çeyreğin 2.dakikası 64-17, 6.dakikası ise 66-21’le geçildi. Maçtan 71-28 galip ayrılan Özel Final Koleji gruptaki tüm maçlarını kazanarak 6’lı finallere grup lideri olarak kaldı.