Haber: Esra Öztürk

Bolu Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi Play Off grubunun 9. HaftasındaGeredespor ile Karacasu 2011 takımları karşılaştı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Geredespor, 2-0 kazandı. Geredespor’a galibiyeti getiren golleri 3.dakikada Metehan Şefik Erhan ve 24.dakikada Burak Birol kaydetti. Maç boyunca gergin geçen maçta 3 tane kırmızı kart çıktı. Geredespor’da Eyüp Sekmen ve Fatih Güleç kırmızı kart görürken, Karacasu 2011 takımında ise Özkan Orta kırmızı kar gören isim oldu. Rakibine 2-0 kaybeden Karacasu takımı liderliğini koruyamadı ve 19 puanla 3.sıraya gerileyerek şampiyonluk şansını zora soktu. Geredespor puanını 19!a çıkararak averajla 2. sıraya yükseldi. Ligin son haftasında Geredespor, Bolu Belediyespor ile karşılaşırken, Karacasu 2011 ise Göynük Belediye Spor ile kozlarını paylaşacak.

Stat: Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Arif Ergün, Ali Seçilmiş, Umut Kılıç

Geredespor: ** Metehan Erkoç, ** Oktay Yerlikaya, ** Eyüp Sekmen, ** Can Ata Perçin, ** Muhammet Can Aytekin, ** Atakan Yılmaz, ** Burak Birol, ** Fatih Güleç, ** Oğuzhan Candan, ** Metehan Şefik Erhan, **Atakan Yokuşoğlu

Karacasu 2011: ** M. Mustafa Kayacan, ** Nizam Bulut, ** Eren Soydemir, ** Özkan Orta, ** Tolga Ay, ** Emirhan Karadağ, ** Önder Kaya, ** Sercan Marangoz, ** Yılmaz Bulut, ** Mesut Tezel, ** Erkan Dülger

Goller: 3.dk Metehan Şefik Erhan, 24.dk Burak Birol ( Geredespor)

Kırmızı Kartlar:24.dk Eyüp Sekmen, 53.dk Fatih Güleç ( Geredespor), 84.dk Özkan Orta ( Karacasu 2011)