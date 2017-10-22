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22 Ekim 2017 Pazar
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    Bolu Amatör U – 1 6 Liginin 6.haftasında Gençlergücü ile Elvan İnşaat Kızıksporkarşı karşıya geldiler. Karaçayırda oynanan zorlu mücadeleyi Elvan İnşaat Kızıkspor 4-2 kazanıd.

    22 Ekim 2017 Pazar 12:42
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    Liderlik yolunda tam gaz devam

    Haber: Semih BAYKAL

    Karaçayır Sentetik Sahadaplayoff grubuna lider olarak gitme mücadelesi veren iki takım arasında geçen maçı Fuat ve Emre’nin golleriyle mücadeleyi Elvan İnşaat Kızıkspor 4-2 kazanmayı başardı. Bu skorla Gençlergücü takımı ligi lider bitirme şansını kaybederken, Kızıkspor ise namağlup lider olma unvanının korudu. Bu mağlubiyet Gençlergücü takımı 9 puanla 2.sırada kalırken Elvan İnşaat Kızıkspor ise 15 puanla liderliğini korudu. Oynanan mücadelenin 6. dakikasında Gençlergücülü Melihin kullandığı frikik az farkla üst direkten auta çıktı. Gençlergücü’nde maçın 13.dakikasında Atakan’a sert giren Umut kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Atakan, yapılan faul sonrası ilk müdahalelerde omuz çıkığı şüphesiyle oyundan alınarak hastaneye götürüldü.Maçın 20.dakikasında Kızıkspor’dan Gökhan’ın açtığı ortada Fuat topu plasesiyleağlarak göndererek maçta 1-0 öne geçti. 23.dakikada kaleci hatasından yararlanan Gençlergücü’nden Melih topu ağlara göndererek maçta skoru eşitledi: 1-1. 34.dakikada Gençlergücülü oyuncu Emrah’ın verdiği pası iyi değerlendiren melih takımını öne geçiren golü attı ve maçta durum 2-1.Melih kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Golün üzerinden daha 1 dakika geçmeden Kızıkspor takımı beraberlik golünü buldu. Kızıkspor’lu Fuat’ın çektiği şutu Gençlergücü’nün kalecisi Samet ellerinden kaçırdı ve top ağlarla buluştu. Fuat takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Böylece maçta durum 2-2. Bu gol Kızıkspor takımı adına geri dönüş niteliğinde oldu. maıçın 55.dakikasında sonradan oyuna giren Emre takımını öne geçiren golü attı ve Elvan İnşaat Kızıkspor maçta durumu 3-2’ye getirdi. Maçın skorunu belirleyen gol yine Elvan İnşaştkızıksporlu emreden geldi. emre rakip ceza sahasında buluştuğu topu ağlara göndererek maçta Skoru 4-2 yaptı ve takımına 3 puanı getirdi. Emre kendisinin ikinci, takımının üçümcü golünü kaydetti.

     

    Saha: Karaçayır 1 Nolu Sentetik

     

    Hakemler: Mert Elbahadır, Özkan Elikkaya, Volkan Tiryaki

     

    Gençlergücü: Samet, Yiğit Emre, Yiğit, Umut, Ahmet Yılmaz, Emrah, Burak, Ozan Aslan, Melih, Enes, Furkan

     

    Kızıkspor: Berkant, Umut, Berke, Gökhan, Duhan Tuğra, Taner, Emirhan, Furkan, Atakan, Eren, Fuat

     

    Goller: 20.dk.ve 35.dk.Fuat, 55.dk.ve 77.dk.Emre (Kızıkspor), 23.dk.ve 34.dk.Melih (Gençlergücü)

     

    Kırmızı Kart: 13.dk.Umut (Gençlergücü)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, U,, 1

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