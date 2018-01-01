Haber: Gönül Olutürk

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Temel Bozbağ ve ligde yer alan kulüplerin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’e nezaket ziyaretinde bulundu.Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen nezaket ziyaretine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı. Toplantıda konuşulan konularada değinen Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, kulüplerin isteği üzerine TFF 1. Lig’in ikinci devresinin 1 hafta geç başlaması önerisinde bulunduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye Futbol Federasyonu bu önerimize sıcak bakarak bu konuyu değerlendireceklerini belirttiler. Gerekli açıklama gelecek günlerde yapılacak. Transfer döneminin yeni başlayacak olması nedeniyle ve yeni oyuncuların takımlara daha iyi adapte olması için bu 1 haftalık süreç bizim içinde çok iyi olacaktır.” TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlangıcı bir hafta ileri alındı TFF 1. Lig'de yer alan 18 kulüp,TFF'ye yazılı olarak başvurup ikinci yarının bir hafta geç başlamasını talep etti. TFF tarafından kabul edilen bu talebe istinaden ligin; 18, 19, 20, 21 ve 22. haftaları bir hafta sonraya kaydırılmış olup, 23. Hafta müsabakaları ise 20, 21, 22 Şubat tarihlerine denk gelen hafta içerisinde oynanacak.