Lig 16 Ağustos’ta Başlıyor

Haber: Esra Öztürk

Yeni sezona başlamaya az bir süre kala kulüplerin yaz transfer dönemi hazırlıkları da devam ediyor. 2019 - 2020 Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in başlayacağı tarih TFF tarafından Ağustos ayı içerisinde başlayacağının açıklaması yapıldı. Bu sezonun fikstür çekiminin de önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. TFF'de alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

FİKSTÜR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bu yılki fikstür çekilişinin temmuz ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılın fikstür çekilişi temmuz ayının ikinci pazartesi günü çekilmişti.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 12:30