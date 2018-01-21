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21 Ocak 2018 Pazar
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    • Lig statüsünde değişiklik

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği'nin 28 Temmuz'da duyurduğu müsabaka listesi değişiklik talebini hayata geçirdiğini açıkladı. Buna göre artık takımlar, müsabaka listelerine 18 ile 21 futbolcu alabilecek.

    21 Ocak 2018 Pazar 10:32
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    Lig statüsünde değişiklik

    Haber: Gönül Olutürk

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları statüsü ile futbol müsabaka talimatında değişikliğe gitti. 2017-18 Süper Lig statüsünde müsabaka isim listesi 18'den başlayarak 21 kişiye kadar yazılabilecek. Müsabaka listesi 18 kişi olursa biri kaleci, en az 7 futbolcunun Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olması gerekecek. Liste 19 kişiden oluşursa uygunluk aranan futbolcu sayısı 8'e, liste 20 veya 21 olursa da 9'a çıkacak.TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun toplantısında alınan kararla, 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü, 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü ve Futbol Müsabaka Talimatı'nda yapılan değişiklikler; TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi." denildi. Alınan kararla, futbol federasyonuna bildirilen ve her maç 18 ile sınırlı olan futbolcu adedinin 10 yedek futbolcu ile 21'e çıkarılması, daha önce üçle sınırlı olan müsabaka esnasında belirlenen alanda ısınan futbolcu adedinin beşe çıkarılması, ısınma esnasında fiziksel performans antrenörünün de futbolcuların ısınmasına eşlik edebilmesi ve müsabakaların başlamasına atmış dakika kalaya kadar sınırlandırılmış olan saha sulama kuralının, başlama vuruşundan beş ve on dakika, devre arasında ise en fazla beş dakika olacak şekilde değiştirildiği belirtildi. Talimat değişikliklerinin bu hafta sonu oynanacak müsabakalardan geçerli olmak üzere uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, (TFF), Kulüpler

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