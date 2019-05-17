Ligde 12. yıl heyecanı

Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. lige 2007 yılında yükselen ve 2007-2008 sezonundan bu yana bu ligde mücadele eden Boluspor, 12'inci yılını 17 Mayıs cuma günü oynadığı maçla tamamladı.

İlk iki yılında ve bundan önceki son iki sezonunda play-of oynama başarısı gösteren kırmızı beyazlılar diğer 8 sezonda sadece ligde kaldı. Boluspor süper lige en çok yaklaştığı 4 play-of'u da Necip Çarıkcı ve ekibi ile yakaladı. 12 sezonda 15'den fazla antrenör ile çalışan kırmızı beyazlılar 200'den fazla oyuncuyu bu dönemde kadrosunda barındırdı. Yine bu 12 yılda 5 başkan (Necip Çarıkcı, Emin Semercioğlu, Abdullah Abat, Mehmet İnceayan, Savaş Abak) gören kırmızı beyazlı camia, Gazişehir Gaziantep FK ile bu ligin en eski iki takımından biri oldu.

36 AŞAĞI 36 YUKARI

Bu 12 senede tam 36 takımı süper lige gönderen kırmızı beyazlılar 36 takımada "1. lige hoş geldin" diyerek ligin gediklisi olarak ev sahipliği yaptı. Süper lige çıkan bir çok takım yeniden 1. lige dönerken, bazıları da frensiz alt liglerin yolunu tuttu.