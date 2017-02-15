Haber: Ceylan Beykoz

Ligde 1 toplamda 1 kez de Türkiye Kupası'nda oynadığı Ümraniyespor ile ligdeki 2 maçı bu pazar. 2015-2016 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşan Boluspor kendi sahasında 4-1 yenerek bir üst tura geçti. 2016-2017 sezonunda ilk kez TFF 1.ligde karşılaşan Boluspor deplasmanda Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Andre Santos dakika 53'te 1-0 öne geçiren golü atmıştı. Golden 6 dakika sonra Ümraniyespor'dan Bahadır Taşdelen’in golü ile durum 1-1 oldu.ve Rydell Poepon sahneye çıktı, Ümraniyespor'un golünden 2 dakika sonra fileleri havalandırarak durumu 2-1 yaptı. Dakika 89 gösterdiğinde Ümraniyespor bir penaltı atışı kazandı ve İbrahim Akdağ'ın golü ile durum 2-2 olmuştu. Haftalardır galibiyete hasret Boluspor'da bu maç merakla bekleniyor.