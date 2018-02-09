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09 Şubat 2018 Cuma
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    • Lig’de 7 Haftalık program açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 1. Lig oynanacak 7 haftalık maç programını açıkladı. Açıklanan programa göre Boluspor, 4 maçını Pazar günü diğer kalan 3 maçını da Perşembe, Pazartesi, Çarşamba günü oynayacak.

    08 Şubat 2018 Perşembe 13:43
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    Lig’de 7 Haftalık program açıklandı
    Haber: Semih Baykal
    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. hafta maçlarının programı şöyle:
    22.HAFTA
    16 Şubat Cuma
    18.00 Altınordu-Samsunspor (Bornova)
    18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)
    17 Şubat Cumartesi
    13.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Gaziantepspor (Kazım Karabekir)
    13.00 Balikesirspor Baltok-Elazığspor (Balıkesir Atatürk)
    15.30 Grandmedical Manisaspor-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)
    15.30 Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)
    18 Şubat Pazar
    13.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediye)
    15.30 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)
    18.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
    23.HAFTA
    20 Şubat Salı
    16.00 Samsunspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)
    16.00 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
    19.00 Gaziantepspor-Altınordu (Gaziantep)
    21 Şubat Çarşamba
    16.00 Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)
    16.00 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep (Stadı açıklanmadı)
    19.00 Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor (Elazığ Atatürk)
    19.00 İstanbulspor-Grandmedical Manisaspor (Stadı açıklanmadı)
    22 Şubat Perşembe
    16.00 Boluspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Bolu Atatürk)
    19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
    24.HAFTA
    24 Şubat Cumartesi
    15.30 Balıkesirspor Baltok-Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
    15.30 MKE Ankaragücü-Gaziantepspor (Stadı açıklanmadı)
    25 Şubat Pazar
    13.00 Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor (Ümraniye Belediye)
    13.00 Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)
    15.30 Çaykur Rizespor-Elazığspor (Çaykur Didi)
    15.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
    18.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
    26 Şubat Pazartesi
    18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Kazım Karabekir)
    18.00 Altınordu-Boluspor (Bornova)
    25.HAFTA
    2 Mart Cuma
    18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)
    18.00 Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)
    3 Mart Cumartesi
    13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
    13.00 Denizlispor-Grandmedical Manisaspor (Denizli Atatürk)
    15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)
    15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stadı açıklanmadı)
    4 Mart Pazar
    13.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
    15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)
    15.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
    26.HAFTA
    6 Mart Salı
    16.00 Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)
    16.00 Samsunspor-Elazığspor (Stadı açıklanmadı)
    19.00 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)
    7 Mart Çarşamba
    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Kazım Karabekir)
    16.00 Adana Demirspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)
    19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
    19.00 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
    8 Mart Perşembe
    16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)
    19.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Stadı açıklanmadı)
    27.HAFTA
    10 Mart Cumartesi
    15.30 Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor (Ümraniye Belediye)
    15.30 Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)
    11 Mart Pazar
    13.00 Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)
    13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Gaziantep)
    15.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (5 Ocak Fatih Terim)
    15.30 Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
    18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
    12 Mart Pazartesi
    18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)
    18.00 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)
    28.HAFTA
    16 Mart Cuma
    18.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)
    18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
    17 Mart Cumartesi
    13.00 Gaziantepspor-Elazığspor (Gaziantep)
    15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep (Manisa 19 Mayıs)
    15.30 Altınordu-Denizlispor (Bornova)
    18 Mart Pazar
    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor (Kazım Karabekir)
    13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
    15.30 Samsunspor-Boluspor (Stadı açıklanmadı)
    18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor (Stadı açıklanmadı)

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, Spor, Toto

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