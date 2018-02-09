Haber: Semih Baykal

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. hafta maçlarının programı şöyle:

22.HAFTA

16 Şubat Cuma

18.00 Altınordu-Samsunspor (Bornova)

18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)

17 Şubat Cumartesi

13.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Gaziantepspor (Kazım Karabekir)

13.00 Balikesirspor Baltok-Elazığspor (Balıkesir Atatürk)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)

18 Şubat Pazar

13.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediye)

15.30 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)

18.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

23.HAFTA

20 Şubat Salı

16.00 Samsunspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)

16.00 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

19.00 Gaziantepspor-Altınordu (Gaziantep)

21 Şubat Çarşamba

16.00 Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)

16.00 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep (Stadı açıklanmadı)

19.00 Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor (Elazığ Atatürk)

19.00 İstanbulspor-Grandmedical Manisaspor (Stadı açıklanmadı)

22 Şubat Perşembe

16.00 Boluspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

24.HAFTA

24 Şubat Cumartesi

15.30 Balıkesirspor Baltok-Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

15.30 MKE Ankaragücü-Gaziantepspor (Stadı açıklanmadı)

25 Şubat Pazar

13.00 Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Çaykur Rizespor-Elazığspor (Çaykur Didi)

15.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)

18.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

26 Şubat Pazartesi

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Kazım Karabekir)

18.00 Altınordu-Boluspor (Bornova)

25.HAFTA

2 Mart Cuma

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

18.00 Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)

3 Mart Cumartesi

13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

13.00 Denizlispor-Grandmedical Manisaspor (Denizli Atatürk)

15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)

15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stadı açıklanmadı)

4 Mart Pazar

13.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)

15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

15.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

26.HAFTA

6 Mart Salı

16.00 Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Samsunspor-Elazığspor (Stadı açıklanmadı)

19.00 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)

7 Mart Çarşamba

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Kazım Karabekir)

16.00 Adana Demirspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

8 Mart Perşembe

16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)

19.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Stadı açıklanmadı)

27.HAFTA

10 Mart Cumartesi

15.30 Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor (Ümraniye Belediye)

15.30 Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)

11 Mart Pazar

13.00 Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)

13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Gaziantep)

15.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

12 Mart Pazartesi

18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)

18.00 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)

28.HAFTA

16 Mart Cuma

18.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)

18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

17 Mart Cumartesi

13.00 Gaziantepspor-Elazığspor (Gaziantep)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Altınordu-Denizlispor (Bornova)

18 Mart Pazar

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor (Kazım Karabekir)

13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

15.30 Samsunspor-Boluspor (Stadı açıklanmadı)

18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor (Stadı açıklanmadı)