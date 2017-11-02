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02 Kasım 2017 Perşembe
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    • Ligde geri kalan haftalarda ne oldu?

    TFF 1. Lig’de 10.hafta karşılaşmalarında 21 gol kaydedildi. 6 karşılaşmayı ev sahibi ekipler kazandı, 1 karşılama beraberlikle sonuçlandı, 2 maçın galibiyet alan tarafı ise deplasman takımları oldu.

    02 Kasım 2017 Perşembe 10:39
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    Ligde geri kalan haftalarda ne oldu?

    Haber: Esra Öztürk

    Haftanın sürprizini deplasmandaGazişehir’e 1-0 yenilen Elazığspor yaptı. Haftanın ilk yansıması Adana Demirspor’da oldu, evinde kaybeden ekibin teknik direktörü Giray Bulak görevinden istifa etti. Boluspor takımı ise Çaykur Rize maçı öncesi Fuat Çapa ile boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sait Karafırtınlar’ı getirdi. TFF 1. Ligin 10.haftasında alınan sonuçlar şu şekilde;

     

    27 Ekim Cuma

    Samsunspor – Gaziantepspor: 3 – 0

     

    28 Ekim Cumartesi

    BalıkesirsporBaltok – Adanaspor A.Ş: 4 – 1

    Altınordu A.Ş – Eskişehirspor: 0 – 0

     

    29 Ekim Pazar

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Denizlispor: 4 – 1

    Gaziseşir Gaziantep Futbol Kulübü – Elazığspor: 1 – 0

    Adana Demirspor – Akın Çorap Giresunspor: 1 – 2

    GrandmedicalManisaspor – Ümraniyespor: 0 – 2

     

    30 Ekim Pazartesi

    ÇAYKUR Rizespor – Boluspor: 1 – 0

    MKE Ankaragücü – İstanbulspor: 1 – 0

     

    PUAN DURUMU

     

    10’uncu haftanın ardından alınan sonuçlarla Ümraniyespor 21 puanla liderliğini sürdürdü. 4 hafta sonra 3 puan alan Giresunspor’un 19 puanla 2. Sırayı aldığı ligde 18 puanlı takımlardan MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor 4’üncü sırayı aldı. 15 puanlı takımlar Balıkesir 5, Altınordu 6, Elazığspor ise 7’inci olarak sıralandı. Boluspor ise 8 puanla 15’inci sıraya geriledi.

     

    BOLUSPOR’UN PUAN FARKLARI

     

    Boluspor’un ligin ilk altı sırasındaki takımlarla olan puan farkı açıldı. Kırmızı-beyazlı ekibin lider Ümraniyespor ile olan puan farkı 13’e çıkarken, Giresunspor ile 11’e, Ankaragücü  veÇaykur Rizespor ile 10’a çıktı. Bir galibiyetin sıralamada çok şeyi değiştirdiği lig sıralamasında Boluspor’un ilk 6 için rakipleri olan Balıkesirspor, Altınordu, Elazığspor ile olan puan arkı ise 7’ye çıktı.

     

    İÇ SAHA PUAN VE GALİBİYET SIRALAMASI

     

    TFF 1. Lig iç saha performansı puan sıralamasında 13 puanlı iki takımdan Adanaspor 1, Ümraniyespor 2’inci oldu, Erzurumspor ise 10 puanla Çaykur Rizespor ve Ankaragücü ile birlikte 3’üncü sırayı paylaştı. Adanaspor, Ümraniyespor ve Balıkesirspor iç sahada yenilgi yüzü görmezken, Gaziantep sahasında kazanamayan tek takım oldu. Boluspor ise iç saha performansı puan sıralamasında 5 puanla 16.sırada yer aldı. İç sahasında en az puan alan takım ise 1 puanla Manisaspor oldu. Sahasında en fazla sayıda galip gelen takımlar 4 maçla Adanaspor ve Ümraniyespor olurken, bu takımları 3 maçla Erzurumspor, Rizespor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Balıkesirspor takip etti. Boluspor takımı ise sahasında 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sç sahada sadece 5 puan toplayabildi.  Sahasında en fazla gol atan ekip 11 golle Balıkesirspor olarak belirlenirken Erzurumspor ve Eskişehirspor 10 golle 2’inci sırada kaldı. Sahasındaki maçlarda kalelerinde en çok gol gören ekipler ise 9 golle Boluspor ve Gaziantepspor olarak kaydedildi.

     

    GALİBİYET EN’LERİ

     

    Lig toplam sıralamasında en fazla galibiyet alan takım 10 maçta 6 galibiyet ile Ümraniyespor olurken, bu takımı 5 galibiyetle Giresunspor, Ankaragücü, Rizespor ve Balıkesirspor takip etti. Gaziantepspor ise 1 maçla son sırada kaldı. Boluspor takımı ise şuana kadar ligde sadece 2 galibiyet alabildi. Toplamda en çok gol atan takım 23 golle Balıkesirspor olurken, Gaziantepspor maç başına kalesinde 2 gol gördü. Boluspor takımı ligde şuana kadar rakip kaleye 11 gol atabilmişken, kalesinde 15 gol görmüş. Boluspor takımı maç başına ortalama sadece 1,1 gol atabilmişken kalesinde maç başına ortalama 1,5 gol görmüş.

     

    DEPLASMAN MAÇLARI SIRALAMASI

     

    Lig dış saha performansı puan sıralamasında 11 puanla Giresunspor birinci sırayı aldı. TFF 1. Ligde deplasmanda en fazla maç kazanan iki takım 3 galibiyetle Giresunspor ve Altınordu olarak sıralandı.Boluspor takımı ise deplasmande sadece 1 galibiyetle 3 puan toplaya bildi ve 13.sırada yer aldı. Giresunspor’un şuana kadar deplasmanda hiç mağlubiyeti bulunmayan tek takım. Deplasmanda galibiyetle tanışamayanlar ise Gaziseşir Gaziantep Futbol Kulübü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Adanaspor ve Eskişehirspor takımları olarak gözlendi. Deplasmanda en fazla sayıda gol atan takım ise 12 golle Balıkesirspor oldu. deplasmanda hiç gol atamayan tet akım ise Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü.  Deplasmanda kalesinde en çok gol gören takım 14 golle Denizlispor olurken onu 13 golle Adanaspor ve 11’şer golle Gaziantepspor ve BalıkesirsporBaltok takımları izledi. Boluspor ise deplasmanda 3 gol atabilmişken kalesinde 6 gol gördü.

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