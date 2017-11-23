banner133

banner101

23 Kasım 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ligde haftanın sonuçları

    TFF. 1 Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.Ümraniyespor, geride kalan 12 haftada 25 puan toplayarak liderliğini yerini korudu.

    23 Kasım 2017 Perşembe 16:06
    Bu haber 35 kez okundu
    Ligde haftanın sonuçları

    Haber: Semih Baykal

    TFF 1. Ligin 12. Haftasında toplam 9 maç oynandı. Ligde 12.haftanın sonunda 25 puanla Ümraniyespor liderliğini korudu. 24 puanla MKE Ankaragücü 2.sırada yer alırken 23 puanla Akın Çorap Giresunspor takımı 3.sırada yer aldı. Gaziantepspor ise 2 puanla son sırada yer aldı. Boluspor takımı deplasmanda Gaziantepspor’u yenerek puanını 14’e çıkararak 12.sıraya yükseldi.Oynanan maçların 3 tanesini ev sahibi takımları, 2 maçı deplasman takımları kazanırken 4 maç berabere sonuçlandı. 12.haftada toplam 27 gol kaydedildi. Bu gollerin 13’ünü deplasman takımları kaydederken, 14 golü ev sahibi takımları kaydetti.  Maç başına 3 gol ortalaması düşerken takım başına ise 1,5 gol ortalaması düşüyor.

    BOLUSPOR FARKI ERİTİYOR

    Boluspor takımı ligin ilk altı sırasındaki takımlarla olan puan farkını eritiyor. Kırmızı beyazlı ekip lider Ümraniyespor takımı ile olan puan farkı 11’e indirirken, 2. MKE Ankaragücü ile olan puan farkını 10’a Akın Çorap Giresunspor ile olan puan farkını ise 9’a indirdi. Bir galibiyetin sıralamayı değiştirdiği lig sıralamasında Çaykur Rizespor ile farkı 7’ye, Elazığspor ile Adanaspor ile olan puan farkını 4’e indirdi.

    TFF 1. Lig’de 12.haftanın sonuçları şu şekilde;

    17 Kasım Cuma

    18.00: MKE Ankaragücü-Denizlispor: 2-1

    18 Kasım Cumartesi

    13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: 0-0

    13.00:GrandmedicalManisaspor-Elazığspor: 2-1

    15.30: Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2

    19 Kasım Pazar

    13.00: Samsunspor-Adanaspor: 0-0

    13.00: BalıkesirsporBaltok-Eskişehirspor: 2-3

    15.30: Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: 3-3

    18.00: Çaykur Rizespor-İstanbulspor: 3-0

    20 Kasım Pazartesi

    18.00: Gaziantepspor-Boluspor: 0-3

        
    Anahtar Kelimeler: TFF., 1, Ligde, 12., Hafta

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ K O N S E R “ den “ MAVROVA”ya mı?..
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BİRİNCİ YARI, İKİNCİ YARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK VE EĞİTİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HAYATIN ANLAMI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞLER BÖYLE ÇÖZÜLÜR!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129