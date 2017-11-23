Haber: Semih Baykal

TFF 1. Ligin 12. Haftasında toplam 9 maç oynandı. Ligde 12.haftanın sonunda 25 puanla Ümraniyespor liderliğini korudu. 24 puanla MKE Ankaragücü 2.sırada yer alırken 23 puanla Akın Çorap Giresunspor takımı 3.sırada yer aldı. Gaziantepspor ise 2 puanla son sırada yer aldı. Boluspor takımı deplasmanda Gaziantepspor’u yenerek puanını 14’e çıkararak 12.sıraya yükseldi.Oynanan maçların 3 tanesini ev sahibi takımları, 2 maçı deplasman takımları kazanırken 4 maç berabere sonuçlandı. 12.haftada toplam 27 gol kaydedildi. Bu gollerin 13’ünü deplasman takımları kaydederken, 14 golü ev sahibi takımları kaydetti. Maç başına 3 gol ortalaması düşerken takım başına ise 1,5 gol ortalaması düşüyor.

BOLUSPOR FARKI ERİTİYOR

Boluspor takımı ligin ilk altı sırasındaki takımlarla olan puan farkını eritiyor. Kırmızı beyazlı ekip lider Ümraniyespor takımı ile olan puan farkı 11’e indirirken, 2. MKE Ankaragücü ile olan puan farkını 10’a Akın Çorap Giresunspor ile olan puan farkını ise 9’a indirdi. Bir galibiyetin sıralamayı değiştirdiği lig sıralamasında Çaykur Rizespor ile farkı 7’ye, Elazığspor ile Adanaspor ile olan puan farkını 4’e indirdi.

TFF 1. Lig’de 12.haftanın sonuçları şu şekilde;

17 Kasım Cuma

18.00: MKE Ankaragücü-Denizlispor: 2-1

18 Kasım Cumartesi

13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: 0-0

13.00:GrandmedicalManisaspor-Elazığspor: 2-1

15.30: Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2

19 Kasım Pazar

13.00: Samsunspor-Adanaspor: 0-0

13.00: BalıkesirsporBaltok-Eskişehirspor: 2-3

15.30: Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: 3-3

18.00: Çaykur Rizespor-İstanbulspor: 3-0

20 Kasım Pazartesi

18.00: Gaziantepspor-Boluspor: 0-3