Haber: Gönül Olutürk

TFF 1.Ligin 20.haftasında Bolsupor sahasında deplasmandaGazişehir Gaziantep FK takımına konuk edecek. Mücadele 3ŞubatCumartesi günü saat 15.30’da Gaziantep Stadyumunda oynanacak. Boluspor takımı ligin geri kalan 19 haftasında topladığı 27 puanla 7.sırada yer alırken, Gazişehir Gaziantep FK ise 26 puanla 9. sırada yer alıyor. TFF 1.Ligin20.haftası 2 Şubat Cuma günü oynanacak GrandmedıcalManisaspor – Gaziantepspor maçı ile start alacak. Mücadele 2Şubat günü saat 18.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak. TFF 1.Ligin 20.haftanın fikstürü şu şekilde;

2 Şubat Cuma

18.00: GrandmedıcalManisaspor – Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)

3 Şubat Cumartesi

13.00: Ümraniyespor – Adanaspor A.Ş. (İstanbul Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu)

13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Çaykur Rizespor A.Ş. (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu)

15.30: Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor (Gaziantep Stadyumu)

4 Şubat Pazar

13.00: MKE Ankaragücü – Elazığspor (Ankara 19 Mayıs Stadyumu)

13.00: Adana Demirspor – Samsunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu)

15.30: Denizlispor – Eskişehirspor (Denizli Atatürk Stadyumu)

18.00: Akın Çorap Giresunspor – İstanbulspor A.Ş. (Giresun Atatürk Stadyumu)

5 Ocak Pazartesi

18.00: Altınordu A.Ş – BalıkesirsporBaltok (İzmir Bornova Stadyumu)