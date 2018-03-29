Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 29. Haftasında Boluspor, sahasında Gaziantepspor’u konuk edecek. Mücadele 31 Mart Cumartesi günü saat 15.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. Boluspor ligin geri kalan 28 haftasında topladığı 44 puanla 6.sırada yer alırken, Gaziantepspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Boluspor ligin 26.haftasında deplasmandaSamsunspor’a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Rakip Gaziantepspor ise Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk etti. Gaziantep Stadyumunda oynanan mücadeleyi AndreasTatos, Lamine Dıarra ve Alpaslan Öztürk’ün golleriyle 3 – 0 kazandı.

29.hafta fikstürü şu şekilde;

31 Mart Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-BB. Erzurumspor

15.00 AÇ Giresunspor-Altınordu

15.00 Boluspor-Gaziantepspor

1 Nisan Pazar:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-G. Manisaspor

15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor

18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü

18.00 Eskişehirspor-BalıkesirsporBaltok

2 Nisan Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Samsunspor

18.00 Gazişehir Gaziantep-A. Demirspor