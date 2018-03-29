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29 Mart 2018 Perşembe
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    • Ligde heyecan devam ediyor

    Ligin 29.haftasında Boluspor ile Gaziantepspor 31Mart Cumartesi günü saat 15.00’da karşı karşıya gelecekler.

    29 Mart 2018 Perşembe 16:15
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    Ligde heyecan devam ediyor

    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1. Ligin 29. Haftasında Boluspor, sahasında Gaziantepspor’u konuk edecek. Mücadele 31 Mart Cumartesi günü saat 15.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak.  Boluspor ligin geri kalan 28 haftasında topladığı 44 puanla 6.sırada yer alırken, Gaziantepspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Boluspor ligin 26.haftasında deplasmandaSamsunspor’a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Rakip Gaziantepspor ise Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk etti. Gaziantep Stadyumunda oynanan mücadeleyi AndreasTatos, Lamine Dıarra ve Alpaslan Öztürk’ün golleriyle 3 – 0  kazandı.

    29.hafta fikstürü şu şekilde;

    31 Mart Cumartesi:

    13.00 Ümraniyespor-BB. Erzurumspor

    15.00 AÇ Giresunspor-Altınordu

    15.00 Boluspor-Gaziantepspor

    1 Nisan Pazar:

    13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-G. Manisaspor

    15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor

    18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü

    18.00 Eskişehirspor-BalıkesirsporBaltok

    2 Nisan Pazartesi:

    18.00 Adanaspor-Samsunspor

    18.00 Gazişehir Gaziantep-A. Demirspor

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